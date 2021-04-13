В народе музей называют The Met, основанный он в 1870 году. Это четвертый по посещаемости и четвертый по площади музей в мире. Почему же Музей искусств Метрополитен так популярен?

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Музей искусств Метрополитен: что о нем нужно знать каждому

Google празднует 151 годовщину создания Музея искусств Метрополитен в честь многослойной наследия многочисленных международных сообществ, представленной в этом учреждении.

Музей искусств Метрополитен (Metropolitan Museum of Art) основан в 1870 группой американских бизнесменов, художников и мыслителей того времени. Они стремились сохранить и показать мировое искусство потомкам.

The Met, как его называют в народе, прошел долгий путь от маленькой выставки в постоянной коллекции более чем 1,5 миллиона предметов за 5000 лет человеческой истории почти со всех уголков Земли.

Образцы известных художественных произведений показал и Google в новом Дудл. Среди них:

Византийская мозаика 500 - 550 лет.

Гобелены с единорогами позднего Средневековья.

Доспехи немецкого императора Фердинанда I XVI века.

Сложная традиционное платье из бисера индейского племени лакота из группы племен сиу.

Картина "Автопортрет" Сэмюэля Джозефа Брауна-младшего с 1940-х.

Интересный факт: неофициальным талисманом The Met является голубой керамический бегемот эпохи Среднего царства Древнего Египта по прозвищу "Уильям".

На MetMuseum.org можно ближе познакомиться с произведениями искусства, представленными в сегодняшнем Дудл.

Я очень соскучился по посещаемости музеев во время пандемии. Надеюсь, этот анимированный дудл подарит людям немного опыта в экскурсиях по музею и встречи лицом к лицу с красивыми и интересными предметами искусства из многих культур и эпох,

- рассказал автор дудла Эрих Наглер.



Новый дудл - о музее искусств Метрополитен / Фото Google