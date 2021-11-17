Чилийская исследовательница научила бактерии поедать металл: перспективы открытия

Ученая Надак Реалес из Чили в своей лаборатории в городе Антофагаста научилась стимулировать бактерии для быстрого поглощения металлов. Микроорганизмы вида Leptospirillum ferriphilum запускают окислительные процессы и растворяют металлы естественным образом.

Сам процесс проходит довольно медленно: голодные бактерии Leptospirillum ferriphilum съедают металлический гвоздь за три дня. Однако метод все равно имеет неплохие перспективы к применению.

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Как это работает

Экспериментальным путем исследовательница вывела простой способ – надо предварительно заставить бактерии изрядно поголодать.

Если при обычных условиях Leptospirillum ferriphilum будут растворять металлический гвоздь около двух месяцев, то голодными они справляются с ним за три дня.

У бактерий срабатывает своего рода инстинкт – при длительном отсутствии пищи они переходят в режим максимальной скорости поглощения всего доступного материала, когда он появляется.

Реалес хочет применить этот подход, чтобы попытаться растворить огромный кузов карьерного самосвала.



Часть самосвала, который Надак Реалес собирается растворить / Фото MARTIN BERNETTI

Перспективы

Если дальнейшие эксперименты будут успешными и окажется, что бактерии Leptospirillum ferriphilum способны растворить такое большое количество металла, это позволит стране бороться с проблемой засоренности в пустыне Атакама. Дело в том, что в Чили большие части горнодобывающих машин разбросаны по всей пустыне, ведь в этой области заботу об окружающей среде всегда ставили на последнее место: никто даже не пытался должным образом утилизировать изношенную технику и отходы производства, их просто бросали посреди пустыни.

Поэтому сегодня недостатка в материалах для экспериментов у ученой нет. В стране огромное количество ржавого металла, породы и металлической пыли, переработка которых никогда не станет рентабельным. Поэтому идея скормить все это голодным бактериям выглядит весьма привлекательно.

В случае успеха аналогичный подход можно будет применять и в других странах.