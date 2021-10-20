Казалось, а в чем проблема? Просто нужно этот камень загрузить на космический корабль. Но в таком случае его путь в космос будет слишком естественным, ведь будут привлечены реактивные ракетные двигатели. Но может ли камень или любой другой предмет на Земле попасть в космос без двигателей? Научные исследования говорят, что это вполне возможно.

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Обломок месячного реголита под названием "Большая Берта" / Фото Wikipedia

Как камню попасть в космос

На Земле люди нашли уже более 300 марсианских метеоритов. Один из них даже приобрел Музей штата Мэн, США. Кроме марсианских на Земле также нашли камни, которые прилетели к нам прямо с Луны. Таких метеоритов насчитывается почти 500 единиц.

Все эти обломки дальних космических тел были практически выбиты в космическое пространство ударами астероидов. Когда массивное космическое тело ударяется о спутник или планету, высвобождается громадное количество энергии, что приводит к взрыву. Обломки Марса и Луны могут миллионы лет путешествовать космическим пространством, пока не упадут на Землю.

Таким образом земные камни тоже могут оказаться в космосе. Но есть одно "но" – земная гравитация гораздо мощнее лунной или марсианской. Кроме того, атмосфера Земли плотнее атмосферы Красной планеты или Луны, где ее считай вообще нет. Поэтому удар о Землю, который предоставит камням первую или вторую космические скорости – а это 7,9 и 11,2 километра в секунду соответственно – должен быть действительно мощным.

Такие удары, очевидно, происходили. В рамках программы "Аполлон" люди в третий раз высадились на Луне во время миссии "Аполлон-14". Среди многих привезенных со спутника образцов реголита был камень под названием "Большая Берта". Интересным его делает то, что в нем ученые обнаружили 2-граммовый кусок кварца, полевого шпата и циркона. Эти минералы характерны больше для Земли, чем для Луны. Возраст земного метеорита составил около 4 миллиардов лет, что делает его древнейшим обнаруженным земным камнем.