С четырех долларов до миллионов: биткойн-кошелек, который не открывали 11 лет, активизировался

В 2010 году владелец биткойн-кошелька по неизвестной причине перестал его открывать и пополнять. Тогда на счету было всего четыре доллара и, вероятно, за 11 лет забыл о том, сколько там денег.

Полуанонимная криптовалюта позволяет отслеживать транзакции в общедоступном блокчейне. Однако невозможно связать конкретный кошелек с отдельным лицом. Поэтому вряд ли мы когда-нибудь узнаем имя счастливчика, который внезапно разбогател на несколько миллионов долларов.

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Сколько денег теперь у владельца кошелька

Как пишет источник, за то время, пока кошелек был неактивным, его содержание выросло в цене в 775 000 раз.

17 мая 2010 года на нем оставалось 50 биткойнов, что в то время равнялось 4 долларам.

Если продать их сегодня, можно получить более 3,1 миллиона долларов при цене в почти 62 000 долларов за один биткойн.

Скорее всего, владелец просто забыл о том, что когда-то у него был кошелек. Ведь, как известно, шум вокруг криптовалют и их невероятный рост в цене сохраняются уже долгое время. Возможно, он не помнил до него пароль, что является далеко не редкостью. Сегодня известно много случаев, когда владельцы кошельков с большими суммами средств на них забывали пароли, выбрасывали их на помойку, думая, что им больше это не понадобится.