Черные дыры образуют пустоты: как такое возможно

Черные дыры – это невероятно компактные объекты. Они, очевидно, не могут быть пустотами. Но астрономы все же зафиксировали пустоты, которые образуют черные дыры.

Ученые наблюдали за скоплением галактик RBS 797, расположенного в 3,9 миллиарда световых лет от нас. И именно там удалось обнаружить пустоты, образующие черные дыры. Конечно, не самые компактные объекты полые, но они влекут за собой "отток" массы вокруг, что приводит к образованию пустот.

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Пустоты, образующие черные дыры / Фото NASA

Подробнее о пустотах, образующих черные дыры

Во время наблюдений за кластером RBS 797 астрономы заметили, что около двух сверхмассивных черных дыр существуют четыре огромных пустоты. Это не было новинкой, ведь подобные пустоты наблюдались уже и в других скоплениях галактик. Но пустоты RBS 797 уникальны тем, что их четыре и образованы интересным сочетанием – перпендикулярными джетами.

Такие кластеры как RBS 797 состоят не только из галактик, но и темной материи и межзвездного газа, который массой превосходит галактики.

Вокруг черных дыр часто образуется аккреционный диск, который раскручивается вокруг компактного объекта. Как образуются джеты, астрономы пока не уверены и, вероятно, такие релятивистские струи возникают вследствие сложного взаимодействия магнитных полей с материалом аккреционного диска. Благодаря такому взаимодействию из полюсов чёрной дыры вырывают струи материи, которые имеют огромную скорость.

Перпендикулярные джеты в паре сверхмассивных черных дыр: смотрите видео

В кластере RBS 797, как считают ученые, есть две сверхмассивные чёрные дыры, расположенные близко друг к другу. Их релятивистские струи направлены перпендикулярно друг другу. Энергия джетов буквально выметает весь межгалактический газ в регионе, что мы и фиксируем в виде гигантских пустот. Кстати, отмечают астрономы, пары активных сверхмассивных черных дыр наблюдаются невероятно редко, поэтому это открытие несколько экстраординарно. Однако ученые точно не уверены, что там расположена пара компактных объектов – возможно, черная дыра там только одна.