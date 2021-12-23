Новая гипотеза дает ответ на эти важные вопросы, не вводя новые частицы или новую физику. Если большинство черных дыр появились сразу после Большого взрыва, они могли начать сливаться, создавая все более массивные объекты.

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Будущий телескоп LISA Европейского космического агентства сможет уловить их сигналы, если они есть. А маленькие черные дыры – просто первичные черные дыры, которые еще не слились в большие.

Черные дыры разных размеров все еще являются загадкой. Мы не понимаем, как сверхмассивные черные дыры стали такими огромными за относительно короткое время с начала Вселенной,

– пояснил Гюнтер Хазингер, один из авторов статьи из Университета Майами.

Как объясняет формирование вселенной новая модель

Согласно предложенной модели, Вселенная постепенно заполнится черными дырами. Звезды начнут формироваться вокруг этих скоплений "темной материи", создавая солнечные системы и галактики размером в миллиарды световых лет.

Кроме того, если первые звезды действительно образовались вокруг первичных черных дыр, они появились во Вселенной раньше, чем утверждает стандартная модель. Первичные, по словам авторов, вполне могут быть семенами, из которых выросли черные дыры, в том числе Стрелец А* в центре Млечного Пути.