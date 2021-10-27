Чернобыль и полеты на Марс: как опыт аварии на ЧАЭС может помочь современной космонавтике

50 спикеров из 15 стран стали участниками Международного форума CYRNBL. В течение пяти дней ученые, ликвидаторы и представители госструктур обсуждали, как преодолевать последствия Чернобыльской катастрофы и использовать этот опыт для будущих проектов.

В форуме приняли участие эксперты из Украины, Франции, Японии, Бразилии, Великобритании, Греции, Шотландии, Тайваня, Чехии, Испании, Словении, Канады, Беларуси, Кыргызстана и Грузии.

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Чернобыль – как модель

Одной из ключевых на форуме CYRNBL была тема "Чернобыль и космические исследования". Ученые отталкивались от того, что практически все амбициозные космические проекты, например, полет на Марс, имеют общую большую проблему – уровень радиационного облучения, которое получит человек во время миссии, сделает его умственно и физически недееспособным. Именно поэтому изучение влияния радиации на человека – один из важнейших элементов космических исследований.

Об этом, в частности, говорил во время форума профессор астрофизики Лембит Шивер, занимающийся космической дозиметрией в NASA и подготовкой к реагированию в случае ядерных катастроф.

Необходимо использовать Чернобыль как модельный объект для космических исследований, учитывая его уникальность,

– сказал Шивер.

Чудо-грибы

Согласились с коллегой по особому статусу зоны отчуждения кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Института проблем безопасности АЭС Сергей Паскевич и старшая научная сотрудница этого института Елена Паренюк.

Процессы, которые сейчас происходят в реакторе, уникальны для изучения специалистами со всего мира,

– сказал Паскевич.

Там зарождаются новые формы организмов – бактерии и грибы, обладающие уникальными свойствами, – добавила Паренюк. – Например, грибы, которые имеют меланин и могут поглощать радиацию, превращая ее в энергию.



Лембит Шивер и Елена Паренюк / Фото SOLARIS agency

"Так выглядит нормальная природная среда!"

О влиянии облучения на живые организмы и важности исследований в Зоне отчуждения эмоционально произнес заведующий научным отделом Чернобыльского рекреационно-биологического биосферного заповедника Денис Вишневский:

Чернобыльский заповедник – самый большой в Украине, при этом созданный на заселенных и имеющих длительную историю пользования землях. Наши исследования показывают, что прекратив мелиорацию и человеческое вмешательство, при определенных условиях можно восстановить утраченную популяцию и природу вообще. Те животные, которых я, будучи студентом, мог увидеть только в учебнике сегодня рядом. И когда студенты приезжают на практику в Зону отчуждения, мы им показываем: так выглядит нормальная природная среда!

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Японский профессор Накахиро Ясуда, много лет изучающий ядерные катастрофы, подчеркнул, что каждое государство с атомной энергетикой должно иметь высококвалифицированных специалистов по преодолению последствий радиационных аварий, и в этом плане опыт украинских ученых для подготовки таких специалистов чрезвычайно ценен.

Наука Чернобыля – бренд Украины

Куратор форума Светлана Коршунова резюмировала:

Украинские ученые имеют уникальную экспертизу и опыт, который интересен всему миру. Сегодня в Зоне отчуждения ежедневно работают несколько направлений ученых, благодаря которым именно у науки Чернобыля есть все шансы стать новым мощным брендом Украины.