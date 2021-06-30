Чуму вызывает чумная палочка, называемая Yersinia pestis. Исследователи обнаружили самый старый известный штамм бактерии с помощью генетического анализа зубов и костей охотника-собирателя, который жил около 5 тысяч лет назад. Скелет нашли на территории современной Латвии, мужчине на момент смерти было от 20 до 30 лет.

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Челюсть охотника-собирателя, которой 5 тысяч лет / Фото Phys.org

Детали исследования

Останки мужчины были обнаружены в 1875 году археологом Карлом Георгом Графом фон Сиверсом в месте под названием Riņņukalns. Находка известна как RV 2039.

Ученые секвенировали геном мужчины через образцы зубов и костей и проверили его на наличие бактериальных и вирусных патогенов. В результате были обнаружены доказательства заражения бактерией Yersinia pestis.

Путем дальнейшей реконструкции генома бактерии и сравнения ее с другими древними штаммами ученые пришли к выводу, что это самый старый из когда-либо обнаруженных штаммов чумы. Исследование показало, что у этого раннего штамма отсутствуют несколько генов, что отличает его от штамма, который в дальнейшем станет причиной Черной смерти.

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Чем отличается древний штамм от того, который вызвал пандемию чумы 1346 – 1353 годов?

Именно отсутствие определенных генов не позволяло блохам быть носителями чумной палочки, что значительно ограничивало способность бактерии заражать людей.

Ученые считают, что бактериям потребовалось не менее 1 тысячи лет, чтобы мутировать в форму, которая могла распространяться маленькими насекомыми.

Также научная команда пришла к выводу, что течение болезни у мужчины RV 2039 протекало значительно легче, чем это было в Средневековье.

Как древний мужчина заразился болезнью?

Рядом с RV 2039 были похоронены другие люди. Но у них не были обнаружены признаки заболевания чумой. Ученые считают, что тогдашний штамм Yersinia pestis был не так заразен, как современные.

Вероятно, мужчина заразился из-за укуса грызуна, который был носителем чумной палочки.