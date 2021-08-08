V404 Cygni – это двойная система, состоящая из черной дыры и звезды-компаньона, которая теряет свою массу. Расстояние до системы составляет около 7 800 световых лет. Чтобы выявить систему колец вокруг черной дыры, ученые объединили данные из наблюдений двух космических телескопов NASA и партнеров: Chandra и Swift.
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Кольца вокруг черной дыры: смотреть видео онлайн
Как образовались кольца в системе V404 Cygni
Черная дыра расположена очень близко к звезде-компаньону. Из-за этого звезда теряет массу, которую поглощает черная дыра.
И это вещество "съедается" не сразу, а постепенно. Сначала она закручивается и образует так называемый аккреционный диск. Вещество в этом диске вращается вокруг черной дыры, разогреваясь и излучая в различных диапазонах волны. Со временем вещество аккреционного диска будет поглощено черной дырой.
Диск состоит из газа, пыли и других элементов. Например, так называемой парной плазмы, состоящей из электронов и аналогичных частиц антиматерии – позитронов.
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Аккреционный диск вокруг черной дыры / Фото Wikipedia
Вспышка 2015 года
В 2015 году телескопы зафиксировали мощные вспышки в системе V404 Cygni. Они сделали систему ярким объектом в рентгеновском диапазоне на всей небесной сфере.
Причиной вспышек, как считают ученые, стало критическое накопление материала в аккреционном диске. Такие события происходят с примерной периодичностью в 20 – 30 лет.
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Формирование колец
Вспышка 2015 года породила световое эхо. Это феномен, когда свет отражается от других объектов. В нашем случае свет отразился от аккреционного диска, который фактически и стал причиной его образования во время вспышки.
Более того, свет отразился от газопылевого диска несколько раз, что привело к образованию концентрических колец. Всего ученые зафиксировали 8 таких "обручей" вокруг черной дыры.
Имеют ли кольца V404 Cygni что-то общее с кольцами Сатурна
Существует несколько разногласий, которые не позволяют сравнить две системы колец:
- Система колец Сатурна состоит из больших глыб льда и камней. Кольца черной дыры состоят из газа, пыли и плазмы.
- Принцип образования колец кардинально отличается.
- Более того, кольца Сатурна (или другой планеты-гиганта Солнечной системы) – это долгосрочное стабильное образование. Вероятнее всего, концентрические кольца V404 Cygni снова сольются в один аккреционный диск, который будет подпитывать звезду-компаньона.
- Система колец Сатурна значительно сложнее. Например, она постоянно подлежит "обновлению" в результате дробления крупных обломков и выбрасывания различных элементов спутниками. Различные кольца газового гиганта словно контролируют его многочисленные спутники. Некоторые из них так и называются – спутники-пастухи.