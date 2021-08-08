V404 Cygni – это двойная система, состоящая из черной дыры и звезды-компаньона, которая теряет свою массу. Расстояние до системы составляет около 7 800 световых лет. Чтобы выявить систему колец вокруг черной дыры, ученые объединили данные из наблюдений двух космических телескопов NASA и партнеров: Chandra и Swift.

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Кольца вокруг черной дыры: смотреть видео онлайн

Как образовались кольца в системе V404 Cygni

Черная дыра расположена очень близко к звезде-компаньону. Из-за этого звезда теряет массу, которую поглощает черная дыра.

И это вещество "съедается" не сразу, а постепенно. Сначала она закручивается и образует так называемый аккреционный диск. Вещество в этом диске вращается вокруг черной дыры, разогреваясь и излучая в различных диапазонах волны. Со временем вещество аккреционного диска будет поглощено черной дырой.

Диск состоит из газа, пыли и других элементов. Например, так называемой парной плазмы, состоящей из электронов и аналогичных частиц антиматерии – позитронов.

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Аккреционный диск вокруг черной дыры / Фото Wikipedia

Вспышка 2015 года

В 2015 году телескопы зафиксировали мощные вспышки в системе V404 Cygni. Они сделали систему ярким объектом в рентгеновском диапазоне на всей небесной сфере.

Причиной вспышек, как считают ученые, стало критическое накопление материала в аккреционном диске. Такие события происходят с примерной периодичностью в 20 – 30 лет.

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Формирование колец

Вспышка 2015 года породила световое эхо. Это феномен, когда свет отражается от других объектов. В нашем случае свет отразился от аккреционного диска, который фактически и стал причиной его образования во время вспышки.

Более того, свет отразился от газопылевого диска несколько раз, что привело к образованию концентрических колец. Всего ученые зафиксировали 8 таких "обручей" вокруг черной дыры.

Имеют ли кольца V404 Cygni что-то общее с кольцами Сатурна

Существует несколько разногласий, которые не позволяют сравнить две системы колец: