Владельцем приложения Omiai является предприятие Net Marketing Co. Именно его представители заявили, что в апреле 2021 года они обнаружили несанкционированный доступ к серверу, где хранились данные пользователей. Злоумышленники успели украсть личные данные 1,71 миллиона пользователей. Вместе с личными данными были похищены фотографии паспортов и водительских прав, которые люди присылали, чтобы подтвердить свой возраст.
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Похитили данные 1,71 миллиона пользователей / Фото NASA
На фоне инцидента стоимость акций компании Net Marketing Co упала на 19,34%.
Но несмотря на потерю данных, самого страшного удалось избежать. А именно – похищение финансовой информации. В Net Marketing Co заявили, что данные о кредитных картах хранятся и обрабатываются отдельно через специализированные банковские учреждения.