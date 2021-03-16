В Киеве разоблачили группу мошенников, которые распространяли электронные письма с вредоносным программным обеспечением. Таким образом хакеры заработали более 5 миллионов гривен.

Группу хакеров разоблачили представители киберполиции. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы по статьям о краже, несанкционированном вмешательстве в работу ПК и мошенничестве.

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Как действовали хакеры

Злоумышленники рассылали на письма на электронные адреса компаний и предпринимателей. Там было сказано о необходимости оплаты услуг или предоставлении информации государственным органам. При этом с письмом были прикреплены архивы с документами, содержащими вирусы.

Если зараженное письмо открывали, то мошенники получали удаленный доступ к компьютерам бухгалтеров и директоров компаний.

Далее они создавали платежные поручения от имени юридических и физических лиц, а затем переводили в наличные деньги.