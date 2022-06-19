Через три дня SpaceX успешно запустила и посадила три ракеты Falcon 9

Частная аэрокосмическая компания SpaceX с 17 по 19 июня успешно запустила в космос три ракеты с трех стартовых площадок в США. Всего на орбиту отправили 53 спутника Starlink, немецкий военный спутник и коммерческий спутник связи.

До сих пор сравнительно плотный график у SpaceX был только в прошлом году, когда с 31 января по 3 февраля компания отправила в космос три ракеты. Теперь компания установила рекорд по количеству запусков многократной ракеты Falcon 9.

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Кратко о запусках

Запуск раз

В пятницу, 17 июня, успешно стартовала миссия Starlink 4-19. Ракета Falcon 9, отправившая спутники на орбиту, совершила свой тринадцатый полет – подобным количеством успешных запусков пока не может похвастаться ни одна другая ракета из флота SpaceX.

Известно, что этот экземпляр ракеты выполнил уже девять миссий, связанных с выводом на орбиту спутников Starlink, а также три коммерческих проекта.

Запуск два

Когда основатель компании Илон Маск представил новую версию Falcon 9 вариант Block 5, он говорил, что ускоритель рассчитан на десять полетов. По имеющимся данным, теперь компания планирует использовать Falcon 9 до 15 раз для отправки их на переработку. Сейчас в парке SpaceX есть 21 ракета Falcon.

В субботу, 18 июня, на базе Ванденберг, в субботу стартовал на орбиту спутник SARah 1, являющийся радаром для дистанционного зондирования, построенный для немецких военных компанией Airbus.

SARah является системой оперативной рекогносцировки, предусматривающей использование нескольких спутников и наземного сегмента. Новая система предназначена для замены действующей системы SAR-Lupe и демонстрирует лучшую производительность.

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Запуск три

Следующим из мыса Канаверал 19 июня отправился в космос спутник связи Globalstar FM15. Он дополнит глобальную телекоммуникационную сеть GlobalStar.

Через десять минут после старта первая ступень ракеты вернулась на Землю для вертикальной посадки на беспилотный корабль SpaceX Just read the instructions, находившийся в Атлантическом океане у побережья Флориды.