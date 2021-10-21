Через мессенджеры распространяют вирус: как не попасть в ловушку

Злоумышленники научились умело прятать сайты с вирусами так, чтобы рядовой пользователь сети их не обнаружил. Опасностей в таком случае множество, но главные – это потеря персональных данных и возможна кража средств с банковских карточек. На "Новой почте" предупреждают, что злоумышленники начали использовать их в своих недостойных целях.

Про опасный вирус рассказала на своей странице в фейсбуке директор по управлению репутацией и маркетингом "Новой почты" Елена Плахова. Злоумышленники кидают ссылки людям, маскируя его под сайт "Новой почты", однако сама ссылка ведет на неизвестный фишинговый ресурс. Елена предупреждает, что нажав кнопку и перейдя по ссылке, вы получите вирус.

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Ссылку на сторонний ресурс маскируют под сайт "Новой почты" / Фото из фейсбука Елены Плахова

Текст публикации Елены Плаховой:

Последние два часа мне в мессенджеры валятся ссылки и картинки на очередной развод людей. Валятся мне, потому что мошенники поставили там имя Нова пошта, картинку, и в адресе сайта типа: dyheg.cf после слеша написали наше имя так, что в мобильных устройствах оно отображается как наш официальный адрес.

Ребята, официально информирую – это фишинг.

Мы предполагаем, что когда кто-то кликает на ссылку, на сайте злоумышленников идет анализ операционной системы мобильного устройства, после чего кликающий получает соответствующую инъекцию с вирусом для этой ОС. Вирус в мобильном устройстве размножается, путем отправки смс всем контактам владельца устройства с почти-уникальными ссылками на те же сайты для вирус-инъекций.

Мы идентифицировали уже около десятка таких фишинговых сайтов и в процессе их блокировки. Но прошу вас, не переходите по ссылке и не участвуйте в этом разводе.