Как теперь будет называться Лента Новостей в Facebook

Название "Новостная лента" использовалось с тех пор, как эта функция была впервые представлена более 15 лет назад. Теперь же название сократили до лаконичного "Лента" (Feed).

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Почему Meta переименовала ленту новостей

Дело в том, что лента новостей потеряла свое первоначальное значение, и ее старое название не в полной мере отражает суть основного интерфейса соцсети. По словам Meta, "изменение названия должно лучше отражать разнообразие контента, которое люди видят в своих лентах".

Важно! Изменение названия ленты никак не повлияет на работу в соцсети, и пользователи не заметят практически ничего нового.

В служебной записке для сотрудников Meta отметила, что название "Новостная лента" часто заставляет людей думать, что это место для новостей, а не постов от друзей. Ребрендинг призван изменить восприятие пользователями того, какой контент им предлагает социальная сеть.

Facebook и новости

Ребрендинг отражает непростые отношения Facebook с распространением новостей. Исследования показали, что дезинформация на платформе получает гораздо больше внимания, чем публикации на основе фактов. Регулирующие органы изучают, как соцсеть ранжирует контент, и как это влияет на его распространение.

Со своей стороны, Meta заявляет, что работает над сокращением политического контента в Facebook, поскольку ее собственное исследование показало, что алгоритмы ленты могут даже политиков подтолкнуть к более радикальным позициям.