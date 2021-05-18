После победы на турнире UFC 262 над легендарным Тони Фергюсоном новый чемпион Бенил Дариуш дал интервью Джо Рогану. В нем он неожиданно вызвал на бой основателя Tesla Илона Маска.

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Что происходит

Дариуш сначала посвятил победу Иисусу Христу, а потом заявил, что ему есть, кого вызвать на бой следующим. Чемпион удивил всех, назвав имя генерального директора SpaceX и Tesla.

Дело в том, что Дариуш ждет заказанный автомобиль Tesla уже полгода, и ему это не нравится.

Джо, я хочу вызвать твоего приятеля, Илона. Илон Маск! Где моя машина, бро? Я жду полгода, у меня будет ребенок, мне нужна хорошая машина для моей дочери. Ну же, Илон! Дай мне мою машину",

– сказал спортсмен.

На пресс-конференции после боя Дариуш рассказал о ситуации подробнее: "В декабре я заказал свой электромобиль. Мне сказали, что я покупаю безопасную машину, лучшую машину для беременной жены. И я все еще жду. Илон, в чем дело? Машину обещали доставить в марте, а скоро уже июнь. Я хочу свою машину. Я большой поклонник Илона, но это неуважение".

Илон Маск прокомментировал ситуацию в соцсети Twitter. Он извинился за задержку и пообещал, что Бенил Дариуш скоро получит свой автомобиль.