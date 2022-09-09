Королевский статус еще с детства давал будущей королеве и ее семье доступ к технологиям и возможностям. И даже в последние годы жизни она овладевала новыми технологиями – Instagram и Zoom

Детальнее Елизавета II умерла: все, что известно сейчас

Навсегда первая

Одним из любимых в СМИ фактов, которые всегда упоминают в материалах о королеве, является то, что свадьба Елизаветы и лейтенанта Маунтбеттена стала первым королевским событием, которое транслировали по телевидению и радио . Трансляцию из Вестминстерского аббатства слушали 20 миллионов человек по всему миру. Это было 20 ноября 1947 года.

. Трансляцию из Вестминстерского аббатства слушали 20 миллионов человек по всему миру. Это было 20 ноября 1947 года. Кроме того, коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года также была первой в истории, которую показали по телевидению . Событие транслировали из Вестминстерского аббатства.

. Событие транслировали из Вестминстерского аббатства. 25 декабря 1957 года Елизавета стала первым британским монархом, поздравившим подданных с Рождеством по телевидению . В 1932 году ее дедушка Георг V выступил по радио с речью, которую для него написал близкий друг и писатель Редьярд Киплинг. Его сын Эдвард VIII в 1937 году эстафету не перенял, отрекшись от престола за две недели до Рождества, и в следующем году обращения тоже не было – Георг VI, отец Елизаветы II, боялся публичных выступлений из-за заикания. Преодолеть этот страх он смог в 1939 году. Сама же Елизавета приобщилась к традиции в 1952 году и с тех пор по-настоящему сделала ее постоянной. Самой длинной речью стало обращение в 1997 году – оно длилось 10 минут.

. В 1932 году ее дедушка Георг V выступил по радио с речью, которую для него написал близкий друг и писатель Редьярд Киплинг. Его сын Эдвард VIII в 1937 году эстафету не перенял, отрекшись от престола за две недели до Рождества, и в следующем году обращения тоже не было – Георг VI, отец Елизаветы II, боялся публичных выступлений из-за заикания. Преодолеть этот страх он смог в 1939 году. Сама же Елизавета приобщилась к традиции в 1952 году и с тех пор по-настоящему сделала ее постоянной. Самой длинной речью стало обращение в 1997 году – оно длилось 10 минут. 26 марта 1976 года Елизавета II стала первой среди глав государств, воспользовавшихся электронной почтой. Технологию изобрели за пять лет до того, в 1971 году.

Королева, технологии и наука

В 1940 году, когда Вторая мировая уже шагала по планете, она сделала свое первое радиообращение во время Детского часа BBC, в котором говорила к эвакуированным детям. Тогда ей было 14 лет.

В 1969 году, спустя несколько месяцев после высадки американцев на Луне, Елизавета встретилась с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином. Оба прибыли в Букингемский дворец 14 октября.



Встреча королевы с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином / Фото townandcountrymag

Елизавета II была большой любительницей автомобилей . Несмотря на наличие собственного водителя, она часто садилась за руль и до последнего не отказывалась от своего увлечения. Даже в 95-летнем возрасте после рекомендаций врачей об отдыхе ее часто фотографировали во время автомобильных прогулок по территории Виндзорского замка. Любопытно, что она единственная в стране, кто мог ездить без прав. Дело в том, что права на управление выдаются от имени монарха, а королева не может выдать их сама себе. Кроме того, автомобилям Ее Величества не требовались номерные знаки. Ездила Елизавета II преимущественно на темно-зеленом Jaguar X-Type Sportwagon, снятом с производства более 10 лет назад. В общей сложности коллекция автомобилей королевы оценивается в 10 миллионов фунтов стерлингов и насчитывает несколько десятков автомобилей: от классических Rolls-Royce до современных Bentley и Land Rover. Последняя считается ее любимой маркой.

. Несмотря на наличие собственного водителя, она часто садилась за руль и до последнего не отказывалась от своего увлечения. Даже в 95-летнем возрасте после рекомендаций врачей об отдыхе ее часто фотографировали во время автомобильных прогулок по территории Виндзорского замка. Любопытно, что она единственная в стране, кто мог ездить без прав. Дело в том, что права на управление выдаются от имени монарха, а королева не может выдать их сама себе. Кроме того, автомобилям Ее Величества не требовались номерные знаки. Ездила Елизавета II преимущественно на темно-зеленом Jaguar X-Type Sportwagon, снятом с производства более 10 лет назад. В общей сложности коллекция автомобилей королевы оценивается в 10 миллионов фунтов стерлингов и насчитывает несколько десятков автомобилей: от классических Rolls-Royce до современных Bentley и Land Rover. Последняя считается ее любимой маркой. Королева также пользовалась и соцсетями, хоть и не очень активно. В 2019 году она собственноручно опубликовала свое первое сообщение в Instagram от собственного имени. Это была фотокопия письма из королевского архива, которое ученый Чарльз Бэббидж отправил принцу Альберту в 1843 году.

Сегодня я имела удовольствие узнать об обучении детей компьютерному кодированию. Мне кажется уместным опубликовать это в Instagram, находясь в Музее науки, который долго сохраняет технологии, инновации и вдохновляет следующее поколение изобретателей,

– писала королева.

Еще одной программой, которую королева освоила в 94 года, был Zoom. К его использованию она прибегла из-за пандемии коронавируса, которая сделала невозможным личные встречи. Первым звонком, который совершила монарх, было заседание Фонда помощи опекунам, президентом которого является дочь Ее Величества принцесса Анна. Как тогда сообщали СМИ, Елизавета поговорила с британцами, которые ухаживают за людьми с инвалидностью, больными и пожилыми. Впоследствии это стало регулярной практикой: через Zoom она вручала награды, общалась с другими членами королевской семьи и другое.

Напомним, следующим британским королем станет сын Елизаветы Чарльз, взявший себе имя Чарльз III.

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