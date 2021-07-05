Обе технологии являются беспроводными формами связи. Bluetooth и Wi-Fi различаются по своему назначению, возможностям и ряду других факторов. Похожи они разве в том, что используют радиоволны для высокоскоростной передачи данных на короткие расстояния без необходимости подключения к проводной сети.
Интересно Похожие, но такие разные: сравнительный обзор Huawei Band 6 и Mi Band 6
Сущность технологии Bluetooth
Bluetooth, разработанный в конце 1990-х годов. Он представляет собой технологию, предназначенную для обеспечения беспроводной связи на небольшом расстоянии между электронными устройствами направления. Например, между ноутбуком и смартфоном, между двумя смартфонами, между телефоном и беспроводными наушниками.
Bluetooth работает с использованием радиочастот, а не инфракрасного спектра, используемого традиционными пультами дистанционного управления. В результате Bluetooth устраняет необходимость не только в проводном соединении, но и в поддержании прямой видимости для связи между устройствами. Правда, для Bluetooth-соединения значительной преградой могут стать стены, что значительно замедлит скорость передачи информации или вообще приведет к разрыву соединения.
Интересно Компания Vivo придумала смартфон с камерой-дроном: патент уже в сети
Сущность технологии Wi-Fi
Технология предназначена не для прямого соединения устройств, а для доступа к сети. Wi-Fi работает, разбивая сигнал на части и передавая эти фрагменты по нескольким радиочастотам. Этот метод позволяет передавать сигнал с меньшей мощностью на каждую частоту, а также позволяет нескольким устройствам использовать один и тот же передатчик Wi-Fi. Кроме того, это позволяет передавать данные с высокой скоростью.
Первоначально разработанный в 1990-х годах, Wi-Fi прошел несколько процессов стандартизации, одобренных Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), чтобы обеспечить большую пропускную способность при передаче данных.
Интересно В Windows 11 больше не будет "синего экрана смерти"
Ключевые разницы технологий
- Bluetooth позволяет передавать данные между устройствами на короткие расстояния. Например, он обычно используется в гарнитурах для мобильных телефонов.
- С другой стороны, Wi-Fi позволяет устройствам подключаться к интернету.
- Bluetooth ограничивает количество устройств, которые могут подключаться одновременно, в то время как Wi-Fi открыт для большего числа устройств и пользователей.
- Bluetooth обычно проще в использовании и требует меньше энергии, чем Wi-Fi. Это достигается тем, что для него требуется только адаптер на каждое подключенное устройство.
- Скорость передачи данных с помощью Wi-Fi значительно превышает возможности технологии Bluetooth.