Сколько Tesla будет держать первенство на рынке электромобилей

Аналитики KGI Securities считают, что у Tesla есть не менее трех или пяти лет на сохранение статуса лидера мирового рынка электромобилей, поскольку она не прекращает совершенствовать свою продукцию с технологической точки зрения по многим направлениям.

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Одним из важных преимуществ компании остается способность вести разработки собственными силами, что ускоряет внедрение всех нововведений и позволяет опережать конкурентов. Экспансия производства батарей типа 4680 и распространение фирменных зарядных станций по всему миру тоже позволят Tesla сдерживать натиск конкурентов.

Последних, кстати, в ближайшие годы будет становиться все больше. К производству электромобилей подключаются не только автогиганты с более чем вековой историей, но и разного рода молодые компании, а также участники других сегментов рынка, например:

Foxconn;

или Nidec.

До сих пор эти компании предпочитали специализироваться на электронике, но теперь объявили о работе над собственными электромобилями.

Электромобиль, как конструктор

Кроме того в будущем электромобили могут стать чем-то совершенно отличившимся от того, что мы видим сегодня. Вероятно создать собственный электромобиль сможет практически любой бренд или компания, используя уже готовую платформу. О разработке таковой не так давно объявила компания Huawei. Поэтому технологические гиганты и заводы вроде Foxconn действительно будут иметь немало работы.

Впоследствии, как считают аналитики KGI Securities, компании Tesla придется уступить лидирующие позиции на мировом рынке электромобилей. Конкуренты могут использовать не только технологические разработки для того, чтобы сместить ее с трона, но и новые подходы к работе с клиентами.

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Китайская NIO, например, завоевала популярность в Китае за счет фирменной программы по экспресс-замене тяговых батарей. Владельцу электромобиля не нужно ждать несколько часов, пока аккумуляторы зарядятся, он просто меняет батарею на заряженную на специальной станции за считанные минуты.

Однако, стоит отметить, что все пошло по плану Илона Маска, ведь он единоразово утверждал, что главной миссией Tesla является стимулирование отрасли электромобилей и он будет лишь рад, если количество конкурентов, технологий и разработок будет расти.