Бесспорно, храбрецы во время долгой космической миссии столкнутся со многими проблемами: от космической радиации и до "мышечной проблемы" из-за условий микрогравитации. Но, как оказалось, астронавтов будет ждать еще одна опасность – снижение метаболизма печени.

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Прототип межпланетного корабля Starship от SpaceX / Фото SpaceX Flickr

Подробнее об опасности космического полета

Как оказалось, печень – это орган, который, вероятно, больше всех остальных страдает во время космического полета. Ученые провели эксперименты, чтобы сравнить уровни экспрессии генов (способность синтезировать белок и РНК) печени у испытуемых животных – мышей:

Одни мыши подверглись воздействию микрогравитации.

Другая группа находилась в условиях симулированной гравитации на МКС,

Третья испытуемая группа животных осталась на Земле.

Оказалось, что микрогравитация ("нулевая" гравитация) влечет за собой так называемый "окислительный стресс", который в большинстве проявился у группы мышей, находившейся в состоянии невесомости. Это приводит к снижению уровня обмена веществ (метаболизма) и уменьшению количества антиоксидантных веществ, что является критически важным.

Таким образом, обнаружили, что даже искусственная гравитация предохраняет печень от губительного воздействия невесомости. Но, что еще лучше, с отрицательными эффектами можно бороться с помощью пищевых добавок.