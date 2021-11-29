Магнитное поле Земли образуется благодаря циркуляции расплавленного металла в недрах планеты. Процесс этот в определенной степени нестабилен и это проявляется в миграции магнитных полюсов, что приводит к тому, что они меняются местами (инверсия). Ранее Северный магнитный полюс двигался со скоростью около 15 километров в год. В 90-х годах XX века его скорость значительно выросла и составила около 55 километров в год. Это может означать, что "скоро" нас ждет инверсия.
Читайте на сайте Как создать на Марсе магнитное поле: научное исследование
Миграция северного магнитного полюса / Фото Wikipedia
Чем опасна инверсия магнитных полюсов
Северный магнитный полюс движется в сторону Сибири. Согласно исследованиям, за последние 71 миллион лет магнитные полюса менялись местами 171 раз. Ученые рассчитали, что скоро это должно произойти снова. Поэтому, возможно, ускорение скорости миграции – это как раз проявление близкой инверсии.
Проблема в том, что во время процесса инверсии магнитное поле может стать значительно слабее или исчезнуть практически полностью. Такая довольно неприятная ситуация может длиться несколько веков, в течение которых Земля будет попадать под удар космической радиации.
Опасности, которые нас ждут
Несомненно, если магнитное поле станет намного слабее или исчезнет совсем, это породит некоторые проблемы.
- Например, могут быть проблемы со спутниками сети GPS. Дело в том, что они "привязаны" к позиции магнитных полюсов. Конечно, спутники отслеживают миграцию полюсов, но в случае быстрого перемещения или исчезновения магнитного поля, с ориентацией спутников могут быть проблемы.
- Онкологические заболевания могут стать более распространенными, ведь общий радиационный уровень возрастет. Но не следует считать, что начнутся массовые смерти от рака, ведь плотная атмосфера Земли – это также отличная защита от космической радиации, которая не уступает магнитному полю. Поэтому чем выше будет находиться человек – тем большую дозу он получит, ведь плотность атмосферы будет уменьшаться.
- Неизвестно, как повлияет процесс инверсии на животный мир. Ученые небезосновательно предполагают, что птицы во время полета ориентируются на магнитные полюса. Поэтому неизвестно, как их изменение и вероятное временное исчезновение повлияет на миграции птиц. Полагая, что после предыдущих инверсий жизнь не исчезла, можно смело предположить, что критического влияния на земные организмы не будет.
Следует отметить, что из-за инверсии Земля будет интенсивнее терять атмосферу. Однако это будет мизерная доля от общего объема. Например, Марсу понадобились миллиарды лет, чтобы потерять большую часть своей газовой оболочки. А еще во время инверсии полярные сияния можно будет наблюдать на всей территории Земли, что является, несомненно, положительным моментом.