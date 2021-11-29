Магнитное поле Земли образуется благодаря циркуляции расплавленного металла в недрах планеты. Процесс этот в определенной степени нестабилен и это проявляется в миграции магнитных полюсов, что приводит к тому, что они меняются местами (инверсия). Ранее Северный магнитный полюс двигался со скоростью около 15 километров в год. В 90-х годах XX века его скорость значительно выросла и составила около 55 километров в год. Это может означать, что "скоро" нас ждет инверсия.

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Миграция северного магнитного полюса / Фото Wikipedia

Чем опасна инверсия магнитных полюсов

Северный магнитный полюс движется в сторону Сибири. Согласно исследованиям, за последние 71 миллион лет магнитные полюса менялись местами 171 раз. Ученые рассчитали, что скоро это должно произойти снова. Поэтому, возможно, ускорение скорости миграции – это как раз проявление близкой инверсии.

Проблема в том, что во время процесса инверсии магнитное поле может стать значительно слабее или исчезнуть практически полностью. Такая довольно неприятная ситуация может длиться несколько веков, в течение которых Земля будет попадать под удар космической радиации.

Опасности, которые нас ждут

Несомненно, если магнитное поле станет намного слабее или исчезнет совсем, это породит некоторые проблемы.

Например, могут быть проблемы со спутниками сети GPS. Дело в том, что они "привязаны" к позиции магнитных полюсов. Конечно, спутники отслеживают миграцию полюсов, но в случае быстрого перемещения или исчезновения магнитного поля, с ориентацией спутников могут быть проблемы.

Онкологические заболевания могут стать более распространенными, ведь общий радиационный уровень возрастет. Но не следует считать, что начнутся массовые смерти от рака, ведь плотная атмосфера Земли – это также отличная защита от космической радиации, которая не уступает магнитному полю. Поэтому чем выше будет находиться человек – тем большую дозу он получит, ведь плотность атмосферы будет уменьшаться.

Неизвестно, как повлияет процесс инверсии на животный мир. Ученые небезосновательно предполагают, что птицы во время полета ориентируются на магнитные полюса. Поэтому неизвестно, как их изменение и вероятное временное исчезновение повлияет на миграции птиц. Полагая, что после предыдущих инверсий жизнь не исчезла, можно смело предположить, что критического влияния на земные организмы не будет.

Следует отметить, что из-за инверсии Земля будет интенсивнее терять атмосферу. Однако это будет мизерная доля от общего объема. Например, Марсу понадобились миллиарды лет, чтобы потерять большую часть своей газовой оболочки. А еще во время инверсии полярные сияния можно будет наблюдать на всей территории Земли, что является, несомненно, положительным моментом.