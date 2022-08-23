Владелец Tesla радикально решил проблему потерянных ключей – он вживил себе их под кожу

Губить ключи всегда неприятно, особенно если вам нужно немедленно уезжать. Владелец электромобиля Tesla нашел однозначное решение этой проблемы, вжив себя под кожу электронным ключом от авто.

Брендон Далали, герой истории, входит в группу бета-тестировщиков чипа NFC VivoKey – Apex. Далали продемонстрировал довольно необычный способ всегда держать ключ под рукой – он сделал себе пирсинг, вживив под кожу чип.

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Далали рассказал, что кроме него в группе тестировщиков ключа находятся еще около 100 человек. Особенность ключа VivoKey Apex состоит в том, что он выполняет безопасные транзакции и апплеты карт Java. Компания, создавшая его, имеет собственный магазин приложений, где вы можете беспроводным способом устанавливать программы на свое тело с помощью этих чипов.

Любопытно, что это не единственный ключ в теле Брэндона Далали. В его левую руку вмонтирован чип, открывающий дверь в его дом. Кроме этого он содержит медицинскую информацию Делали, карту вакцинации и несколько других важных документов.

Вся идея заключалась в том, что я держу ключ от дома в левой руке, а ключ от машины,

– в правой, – отметил Далали.

Ко всему Брендон также хочет привязать к своему чипу информацию о кредитной карте, чтобы иметь возможность производить оплату через терминалы.

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Насколько это безопасно

По словам Далали, чипы покрыты биосовместимыми материалами, такими как биополимеры и биостекло – таким образом природные ткани тела могут принять чип и адаптироваться к нему. Чипы также могут светиться в темноте, что очень весело, по словам Брэндона.

Стоит отметить, что Брендон Далали далеко не первый, кто решил вживить себе в тело чип в качестве ключа, хранилища для документов или платежной информации. Это довольно популярная процедура, на которую заявляется все больше людей.