Брендон Далали, герой истории, входит в группу бета-тестировщиков чипа NFC VivoKey – Apex. Далали продемонстрировал довольно необычный способ всегда держать ключ под рукой – он сделал себе пирсинг, вживив под кожу чип.

Не пропустите Asus показала необычный монитор ProArt со сторонами 32:9 – чем он интересен и когда выйдет на рынок

Далали рассказал, что кроме него в группе тестировщиков ключа находятся еще около 100 человек. Особенность ключа VivoKey Apex состоит в том, что он выполняет безопасные транзакции и апплеты карт Java. Компания, создавшая его, имеет собственный магазин приложений, где вы можете беспроводным способом устанавливать программы на свое тело с помощью этих чипов.

Любопытно, что это не единственный ключ в теле Брэндона Далали. В его левую руку вмонтирован чип, открывающий дверь в его дом. Кроме этого он содержит медицинскую информацию Делали, карту вакцинации и несколько других важных документов.

Вся идея заключалась в том, что я держу ключ от дома в левой руке, а ключ от машины,

– в правой, – отметил Далали.

Ко всему Брендон также хочет привязать к своему чипу информацию о кредитной карте, чтобы иметь возможность производить оплату через терминалы.

Читайте на сайте NEC выпустила миникомпьютер в ретростиле размером со смартфон

Насколько это безопасно

По словам Далали, чипы покрыты биосовместимыми материалами, такими как биополимеры и биостекло – таким образом природные ткани тела могут принять чип и адаптироваться к нему. Чипы также могут светиться в темноте, что очень весело, по словам Брэндона.

Стоит отметить, что Брендон Далали далеко не первый, кто решил вживить себе в тело чип в качестве ключа, хранилища для документов или платежной информации. Это довольно популярная процедура, на которую заявляется все больше людей.