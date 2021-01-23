Американец Макс Крэддок оказался в итальянской тюрьме после того, как пытался сесть в автобус с коллекционным огнеметом производства The Boring Company Илона Маска. Крэддок был арестован в Сардинии в июне 2018 года.

Как развивалась история с огнеметом

Человек покрасил свой огнемет в черный цвет и написал на нем название музыкального фестиваля на Багамах, который он посетил за год до этого. Встревоженный водитель автобуса отказался ехать по маршруту, а затем позвонил в полицию, сообщает TechCrunch.

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Первую ночь Крэддок провел в местной тюрьме. Когда ему удалось найти адвоката, та пообещала, что судья ограничится предупреждением. Однако после суда американец вернулся в камеру. Выяснилось, что владение огнеметом в Италии грозит 10 годами тюремного заключения.

Несколько месяцев назад писатель Джон Ричардсон работал в своем доме в Лондоне, когда раздался стук в дверь. За ним пришла полиция. Писателю сообщили, что у них есть ордер на обыск. Причиной был огнемет.



Огнемет The Boring Company

Выяснилось, что подобные огнеметы конфисковали у более чем тысячи покупателей за рубежом. Конфискацию проводили полицейские или сотрудники таможенной службы. При этом многим покупателям грозили сроками.

Так, лондонская полиция в сотрудничестве с таможенными служащими отследила все огнеметы Маска, направлявшиеся в столицу. Затем устройства начали конфисковывать. Причем, у одного лондонца заодно изъяли ноутбук и несколько мобильных телефонов. Влогер YouTube в Манчестере подвергся преследованию после того, как показал гаджет Boring Company в одном из своих видеороликов.

Еще у тысячи покупателей из Швейцарии конфисковали устройство и оштрафовали владельцев. Один из них подал в суд, заявив, что огнемет мало чем отличался от школьной горелки Бунзена, но проиграл процесс.

Между тем в Соединенных Штатах

В США огнемет компании Маска фигурирует по меньшей мере в одном местном и одном федеральном уголовном расследовании. Также зафиксировано три случая, когда устройства The Boring Company изымали у подозреваемых в торговле наркотиками.

The Boring Company не комментирует эти ситуации.

В Штатах в июне 2019 года депутат-демократ в сенате штата Нью-Йорк внес на рассмотрение законопроект, который криминализирует владение и использование огнемета Маска. Документ гласил, что владение и использование огнемета является уголовным преступлением, если только он не используется в сельскохозяйственных или строительных целях, а сами устройства нельзя продавать гражданским лицам, ограничив их использование обученным персоналом.

Закон не приняли, но это не помешало полиции преследовать владельцев огнеметов. В июне 2020 года полицейские в Спрингфилде, штат Массачусетс, остановили машину из-за отсутствия наклейки ТО. Один из офицеров заметил винтовку, которой оказался огнемет, спрятанный под сиденьем. Его владелец, пассажир Брэндон Макги, был обвинен в ношении оружия.



Рендер сборки огнемета The Boring Company

В том же месяце агенты ФБР, которые проводили обыск у жителя Пенсильвании, Брендона Альтгофен Лонга, наткнулись на его огнемет, прислоненный к стене. Лонга обвинили в заговоре с целью беспорядков, а также в сговоре с целью использования огнемета для совершения тяжкого преступления во время протестов в Огайо против жестокости полиции.

Есть и реальные случаи, которые подтверждают, что не все покупатели используют огнемет как игрушку. В Висконсине после двухлетнего расследования в июле 2020 года полиция арестовала двух мужчин, у которых был свой тайник с наркотиками и оружием. Среди кокаина, пистолетов и штурмовых винтовок нашли также огнемет The Boring Company. Полиция Канады в ходе аналогичной операции тоже обнаружила у наркоторговцев огнемет.

История огнеметов от Илона Маска

Маск объявил об ограниченном выпуске огнеметов в декабре 2017 года. Компания заработала 1 миллион долларов через несколько недель после начала продаж устройств. Всего было выпущено 20 тысяч огнеметов, их стоимость составляла 500 долларов.

Сам Маск в подкасте Джо Рогана отмечал, что является большим поклонником фильма "Космические яйца", и приметил их коллекционные огнеметы для детей. Тогда же он коснулся проблемы преследования в других странах, заявив, что компания назвала устройства "Не огнеметы". По мнению топ-менеджера, такое название должно было решить проблемы на таможне.

Маск продвигал новинку в Twitter и даже устроил вечеринку по случаю запуска продаж в Лос-Анджелесе, где Крэддок был одним из первых 1000 клиентов, которые забрали свои огнеметы. Американец утверждает, что он снял баллон с бензином, положил огнемет в ручную кладь, и у него не было проблем с перелетом.

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Особенности конструкции огнеметов The Boring Company

Устройство The Boring Company использует стандартный баллон с пропановым газом и по своим функциям аналогично пропановым горелкам для плавления льда или уничтожения сорняков. Но с прикладом в виде винтовки и пистолетной рукояткой огнемет выглядит, как реальное оружие.



Рендер конструкции "Не огнемета" Илона Маска

Тем временем Крэддока отпустили после недели заключения. Его адвокат спросила судью: "Вы действительно хотите быть тем парнем в международных новостях, который держит американца в тюрьме из-за игрушек?". Крэддок вернулся домой. Он говорит, что сожалеет о том, что вывозил огнемет за границу и носил его публично.