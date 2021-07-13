9 июля 2021 года NASA объявило о заключении контракта с Northrop Grumman на строительство модуля Habitation and Logistics Outpost (HALO). Сумма контракта составила 935 миллионов долларов. Это один из первых модулей будущей космической станции, который будет построен. В нем астронавты будут жить и работать.

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HALO с подсоединенным PPE / Фото NASA

Детали будущего проекта

Модуль HALO будет иметь стыковочные порты, что позволит ему принимать космические корабли. Кроме того, именно к HALO будут подключены другие модули станции. Поэтому именно Habitation and Logistics Outpost станет центром управления всей конструкции и будет распределять энергию.

Конструкция HALO основана на космическом корабле Cygnus, который Northrop Grumman использует для перевозки грузов на Международную космическую станцию. Но в значительной степени он был модифицирован, чтобы сделать его жилым.

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Контракт на построение предусматривает не только построение HALO, но и интеграцию его с модулем Power and Propulsion Element (PPE), построением которого занимается компания Maxar. Это энергетический модуль, который будет иметь солнечные батареи и ионные двигатели, которые будут обеспечивать движение всей конструкции.

Первоначально в NASA планировали запускать HALO и PPE отдельно и состыковать их уже около Луны. Однако такую схему полета заменили более удобной в 2020 году. Теперь два модуля станции объединят сразу на Земле и запустят одновременно в ноябре 2024 года. Вывод на орбиту обеспечит ракета-носитель SpaceX Falcon Heavy.