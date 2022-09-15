Человек, имени которого так никто и не узнал, жил в тропических лесах бразильской Амазонии. О его смерти сообщили официальные лица.

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Тело обнаружил 23 августа Альтаир Жозе Алгайер, член бразильского агентства по защите коренных народов (Funai). Мужчина лежал в гамаке возле своего соломенного жилья, а яркие перья какаду были разложены вокруг. Это может означать, что он украсил это место в ожидании своей смерти.

Ни один посторонний не знал имени этого человека, или даже очень многого о его племени – и с его смертью геноцид его народа завершился. Ибо это действительно был геноцид – умышленное уничтожение целого народа скотоводами, жаждущими земли и богатства,

– сказала Фиона Уотсон из организации Survival International.

Полная судебно-медицинская экспертиза смерти еще не завершена, но на месте не было обнаружено никаких следов захватчиков или признаков насилия. Поэтому официальные лица считают, что мужчина умер от естественных причин в возрасте около 60 лет.

На этом ролике, снятом в 2018 году, можно увидеть "человека из дыры" во время рубки дерева: видео

История "человека из дыры"

"Человеком из дыры" его прозвали не просто так. Дело в том, что в разных местах обитания этого таинственного мужчины находили ямы глубиной до трех метров. Некоторые из них были заполнены наконечниками копий, а находившиеся внутри его дома имели царапины на стенах – возможно, намек на то, что они имели какое-то духовное значение.



Одна из ям, выкопанных "человеком из дыры" / Фото J Pessoa

Проблемы с захватчиками начались в 1970-х годах, когда фермеры захватили принадлежащую его племени землю .

. В 1980-х годах нелегальные владельцы ранчо принесли этим людям сахар в "подарок", заранее подмешав у него крысиный яд. Большинство членов племени погибли.

Также известно о как минимум еще одном нападении, которое произошло в начале 1990-х годов. Тогда немногих выживших после отравления – по некоторым данным, около шести человек – расстреляли.

Выжил только один – "человек из дыры". В течение следующих двух десятилетий вооруженные группы совершили одно или несколько нападений на мужчину и его дом.

Представители Funai еще в середине 1990-х годов обнаружили доказательства того, что земли коренных народов были уничтожены фермерами, а также обнаружили остатки разрушенных домов коренных народов, снесенных тракторами. Организация пыталась помочь и оставляла для мужчины еду и инструменты, но тот отказался от них. Он расставлял ловушки и выпускал стрелы в каждого, кто решался подойти слишком близко.



Кадр из документального фильма Винсента Карелли, снятого в 2009 году / Фото Винсента Карелли

Надежда на спокойную жизнь появилась в 1997 году, когда бразильские власти объявили 8 000 гектаров земли на территории Танара заповедником, запретив экономическую деятельность в регионе. Чиновники огородили территорию, где мужчина мог жить беспрепятственно, однако незаконная вырубка лесов и нападения продолжались.

Поскольку он решительно сопротивлялся каким-либо попыткам контакта, он умер, так и не раскрыв ни своей этнической принадлежности, ни мотивов ям, которые вырыл в своем доме. Он четко выразил свой вариант дистанцирования, не сказав ни слова, которое позволило бы идентифицировать его с каким-то известным языком коренных народов,

– говорится в заявлении представителей Обсерватории по правам человека изолированных коренных народов.

Контакты с местными племенами Амазонии до сих пор остаются скудными, усложняя подсчет численности коренного населения. Считается, что в Бразилии по-прежнему проживает около 305 племен, общей численностью около 900 000 человек. Из них более 100 племен решили избегать каких-либо контактов с внешним миром.