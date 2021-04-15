Исследователи из Университета Джорджии выяснили, что люди готовы доверять компьютерам больше, чем другим людям. Особенно если речь заходит о каких-то сложных или объемных задачах.

Интересно Android запускает функцию "Heads Up" для помощи смартфонным зомби

Эксперимент

Ученые попросили полторы тысячи добровольцев подсчитать количество людей на фотографии. Чем больше людей становилось на фотографии, тем труднее было считать. Участники с большей вероятностью начинали следовать допущениям, сгенерированным алгоритмом, а не считали самостоятельно.

Кроме того, они более скептически относились к подсчетма других респондентов, но при этом чаще игнорировали ошибки, сделанные ИИ, замечая лишь неточности других добровольцев – людей. Такое поведение сохранялось независимо от того, насколько точными были люди, участвовавшие в эксперименте.

Алгоритмы способны выполнять огромное количество задач. И их перечень растет с каждым днем. Похоже, мы склонны полагаться на них по мере усложнения задачи, и это сильнее, чем надежда на других людей,

— отметил Эрик Богерт, соавтор работы.

Выбор задания для эксперимента не был случайным. Авторы пояснили, что подсчет людей на фотографии – задача, которая становится сложнее с увеличением числа объектов. Кроме того, компьютер справится с ней без какой-либо "предвзятости", которая может возникнуть, например при оценке платежеспособности клиентов банка. Также, по мнению ученых, алгоритмы распознавания лиц изучены достаточно хорошо, чтобы исключить серьезные ошибки.

Эта работа была частью более масштабной программы по изучению сотрудничества человека и машины. Конечная цель ее в том, чтобы сравнить группы людей и машин, которые принимают решения, и оценить поведение человека, а в итоге найти способ, как больше доверять друг другу.

Сейчас команда также изучает, как люди относятся к рекомендациям алгоритмов при вынесении творческих и моральных суждений, таких как написание текстов и установление залога заключенных.