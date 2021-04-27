Исследователи из Университета Северной Каролины подключили робопротез к сенсорам, которые улавливают сигналы мозга для управления ногами. Устройство надели на мужчину, который потерял часть ноги.

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Результат исследований

Участник исследования в результате получил больше контроля и свободы движений, чем с обычным экзоскелетом.

Обычно экзоскелеты программируют на определенные действия вроде ходьбы, но в данном случае управлять удалось протезом без запрограммированных действий. После длительных тренировок мужчина научился садиться и вставать, а также сидеть на корточках с помощью силы мысли.

Автономный контроль отлично работает для ходьбы. Но когда речь о большем, чем ходьба, например, игра в теннис или танцы, то лучше иметь нейронное управление,

– рассказывает Хелен Хуанг, соавтор исследования и биоинженер университета Северной Каролины.

Сейчас для работы с технологией нужно проходить длительный курс физиотерапии, но это приближает людей к полному нейроуправлению роботизированными конечностями, отметили ученые. Во время эксперимента мужчина уже показал большую мобильность и контроль, чем в случае с обычным экзоскелетом.

Теперь ученые собираются привлечь других добровольцев и изучить, как нервная система работает с технологией и управляет робо-ногой. Одним из вопросов, которые интересуют исследователей является то, восстанавливает ли технология оригинальные нейронные пути в мозге людей, которые потеряли конечности.