Компьютерные симуляции предсказывают массовый голод в случае ядерной войны: детали

Ядерная война – самый плохой из возможных сценариев развития событий. Пока путин продолжает запугивать весь мир своими ракетами, ученые пытаются понять, какими будут последствия такого конфликта.

Исследование касалось не прямых последствий крупного ядерного конфликта, а именно его воздействия на климат и сельское хозяйство. Ученые опирались на оценки количества пыли и пепла, которые попадут в атмосферу в ходе такой войны. Например, в случае обмена ядерными ударами между Индией и Пакистаном, речь может идти о 5-47 миллионах тонн, а противостояние США и России поднимет в воздух не менее 150 миллионов тонн, которые будут оседать долгие годы.

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Эти данные позволили ученым смоделировать разные сценарии изменений климата, опираясь на современные климатические модели. А это в свою очередь позволило оценить изменения в продуктивности пищевой промышленности — от выращивания растений до рыболовства. В частности, показали, сколько калорий сможет производить человечество для своих нужд.

В любом случае результаты оказались достаточно пугающими:

Даже при "мягком" варианте развития событий (индо-пакистанский конфликт, пять миллионов тонн выбросов) мы сможем получать на семь процентов меньше калорий. Это может обернуться голодом для двух миллиардов человек.

При широкомасштабном столкновении (47 миллионов тонн выбросов) — на 50 процентов меньше калорий.

Война России и Соединенных Штатов Америки с применением ядерного оружия (150 миллионов тонн) приведет к 90-процентному падению производства пищи в течение трех-четырех лет. Это поставит под угрозу голода около пяти миллиардов человек из восьми живущих сегодня на планете.

В относительной "безопасности" останутся сравнительно изолированные страны, крупные сельскохозяйственные производители, в большей степени способные самостоятельно прокормить свое население и эффективно контролировать движение продовольственных ресурсов через границу. Так, авторы отмечают, что Австралию голод может обойти даже при самом плохом сценарии. Тяжелейший удар примут на себя страны с неустойчивым земледелием и недостаточным собственным производством калорий.