Исследование касалось не прямых последствий крупного ядерного конфликта, а именно его воздействия на климат и сельское хозяйство. Ученые опирались на оценки количества пыли и пепла, которые попадут в атмосферу в ходе такой войны. Например, в случае обмена ядерными ударами между Индией и Пакистаном, речь может идти о 5-47 миллионах тонн, а противостояние США и России поднимет в воздух не менее 150 миллионов тонн, которые будут оседать долгие годы.

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Эти данные позволили ученым смоделировать разные сценарии изменений климата, опираясь на современные климатические модели. А это в свою очередь позволило оценить изменения в продуктивности пищевой промышленности — от выращивания растений до рыболовства. В частности, показали, сколько калорий сможет производить человечество для своих нужд.

В любом случае результаты оказались достаточно пугающими:

Даже при "мягком" варианте развития событий (индо-пакистанский конфликт, пять миллионов тонн выбросов) мы сможем получать на семь процентов меньше калорий. Это может обернуться голодом для двух миллиардов человек.

При широкомасштабном столкновении (47 миллионов тонн выбросов) — на 50 процентов меньше калорий.

Война России и Соединенных Штатов Америки с применением ядерного оружия (150 миллионов тонн) приведет к 90-процентному падению производства пищи в течение трех-четырех лет. Это поставит под угрозу голода около пяти миллиардов человек из восьми живущих сегодня на планете.

В относительной "безопасности" останутся сравнительно изолированные страны, крупные сельскохозяйственные производители, в большей степени способные самостоятельно прокормить свое население и эффективно контролировать движение продовольственных ресурсов через границу. Так, авторы отмечают, что Австралию голод может обойти даже при самом плохом сценарии. Тяжелейший удар примут на себя страны с неустойчивым земледелием и недостаточным собственным производством калорий.