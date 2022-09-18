В недавней статье, опубликованной в журнале AI Magazine, команда в составе старшего научного сотрудника DeepMind Маркуса Хаттера и исследователей из Оксфорда Майкла Коэна и Майкла Осборна утверждает, что умные машины в итоге будут заинтересованы в уничтожении человечества во избежание конкуренции за ограниченные ресурсы или энергию.

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В условиях, которые мы определили, наш вывод гораздо сильнее, чем в любой предыдущей публикации – экзистенциальная катастрофа не просто возможна, она произойдет с большой долей вероятности,

– написал Коэн, студент-инженер Оксфордского университета и соавтор статьи, в своем твиттере.

О чем говорится в статье

В своей работе исследователи утверждают, что человечество может столкнуться с гибелью в виде суперпродвинутых "разбалансированных агентов", воспринимающих человечество как препятствие на пути к вознаграждению. Речь идет о доступе к критическим ресурсам, необходимым для постоянного функционирования машин.

Одним из вариантов простого решения проблемы будет устранить потенциальные угрозы и использовать всю доступную энергию для защиты компьютера.

– говорится в статье.

По словам исследователей и авторов статьи, проигрыш в этой войне станет для человечества роковым.

Могут ли люди перехитрить машину

К сожалению, как утверждают исследователи, мы мало что сможем с этим поделать. В ответ на эту угрозу человечеству следует осторожно и медленно развивать свои технологии искусственного интеллекта.

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Интересно, что совсем недавно философ и историк Эмиль Торрес рассказывал практически то же самое. Он предостерег человечество и подчеркнул, что мы должны быть особенно озабочены созданием искусственного суперинтеллекта, поскольку тот может стать причиной нашего вымирания, ведь мы просто не сможем предусмотреть или контролировать его действия.