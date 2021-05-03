Исследование биологов университета Лойола касается микропластиков – крошечных фрагментов одноразовых пакетов, бутылок с газированной водой и других пластиковых предметов размером до 5 миллиметров. Ученые доказали: еще с 1950-х годов пластиковый мусор разлагался на микрочастицы и отравлял обитателей морей и океанов.

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Что обнаружили ученые

Авторы новой работы пытались понять, как микропластик накапливался в морской среде за последнее столетие и к каким последствиям для здоровья рыб это приводило в прошлом.

Это привело их в музей в Чикаго, который хранит в своей коллекции около двух миллионов заспиртованных экземпляров рыб.

Все экспонаты датируются периодом с 2017 года по 1900 год.

Чтобы завершить картину, команда также выловила свежие образцы этих же видов и сравнила их с рыбой почти вековой давности.

После вскрытия пищеварительные тракты рыб обрабатывали перекисью водорода, чтобы разрушить органические вещества, но оставить любые пластмассы.

С помощью микроскопов ученые идентифицировали материалы с подозрительно гладкими краями, которые могут указывать на наличие микропластика, а затем в сотрудничестве с исследователями из Университета Торонто подтвердили их химический состав при помощи спектроскопии.

Следы пластмасс не обнаруживались до середины прошлого века, но затем, когда в 1950-х годах производство пластика встало на поток, концентрации микрочастиц начали стремительно расти.

Оказалось, что старые пластмассы имеют форму волокон и были получены из полимеров и ряда натуральных и синтетических тканей. Исследователи называют свое открытие "очень тревожным сигналом".

Мы обнаружили, что количество микропластика в кишечнике этих рыб значительно возросло с ростом производства пластика. Это такие же образцы, как и те, что мы находим в морских отложениях, а значит пластик действительно уже проник повсюду,

– говорит Калеб МакМахан, ихтиолог из музея Чикаго.