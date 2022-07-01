Ученые NASA выяснили, что все эти годы человечество искало жизнь на Марсе не там, где нужно

NASA провело эксперимент, результаты которого в какой-то мере разочаровывают. Он не опроверг теорию о наличии жизни на Марсе в прошлом, но показал, что люди столько лет искали ее не там, где нужно.

Лабораторный эксперимент показал, что марсоходам нужно бурить отверстия глубиной не менее двух метров, чтобы найти следы жизни, поскольку ионизирующее излучение из космоса быстро разрушает малые молекулы, такие как аминокислоты. Беда в том, что все миссии марсоходов, которые исследовали Красную планету в прошлом и делают это сейчас, способны бурить всего на несколько сантиметров, а следовательно, не способны найти какие-либо признаки жизни.

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Объяснение ученых

В своем эксперименте ученые смешали разные типы аминокислот с кварцем, гидроксидом кремния и перхлоратом для имитации марсианской почвы.

После этого образцы поместили в вакуумные камеры.

Некоторые образцы находились при комнатной температуре, другие охлаждались до привычных для Марса -55 градусов Цельсия.

Их всех обрабатывали разными уровнями гамма-излучения для имитации доз космической радиации.

Наши результаты указывают, что аминокислоты разрушаются под действием космических лучей на поверхности Марса, камнях и реголите, гораздо быстрее, чем считалось ранее. Современные миссии марсоходов бурят на глубину двух дюймов (около пяти сантиметров). На такой глубине, чтобы полностью уничтожить аминокислоту, понадобится всего 20 миллионов лет. Перхлораты и вода увеличивают скорость разрушения еще больше,

– говорят в Центре космических полетов имени Годдарда.

20 миллионов лет по меркам космоса – это буквально ничто, ведь вероятная марсианская жизнь могла существовать миллиарды лет назад.

На Земле плотная атмосфера и магнитное поле защищают все живое от убийственного космического излучения. В далеком прошлом они были и у Марса. Более того, сегодня достаточно свидетельств, что на поверхности планеты существовали моря и реки с жидкой водой. Следовательно, могла быть и жизнь, следы которой могли сохраниться посредством органических молекул.