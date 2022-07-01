Лабораторный эксперимент показал, что марсоходам нужно бурить отверстия глубиной не менее двух метров, чтобы найти следы жизни, поскольку ионизирующее излучение из космоса быстро разрушает малые молекулы, такие как аминокислоты. Беда в том, что все миссии марсоходов, которые исследовали Красную планету в прошлом и делают это сейчас, способны бурить всего на несколько сантиметров, а следовательно, не способны найти какие-либо признаки жизни.

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Объяснение ученых

В своем эксперименте ученые смешали разные типы аминокислот с кварцем, гидроксидом кремния и перхлоратом для имитации марсианской почвы.

После этого образцы поместили в вакуумные камеры.

Некоторые образцы находились при комнатной температуре, другие охлаждались до привычных для Марса -55 градусов Цельсия.

Их всех обрабатывали разными уровнями гамма-излучения для имитации доз космической радиации.

Наши результаты указывают, что аминокислоты разрушаются под действием космических лучей на поверхности Марса, камнях и реголите, гораздо быстрее, чем считалось ранее. Современные миссии марсоходов бурят на глубину двух дюймов (около пяти сантиметров). На такой глубине, чтобы полностью уничтожить аминокислоту, понадобится всего 20 миллионов лет. Перхлораты и вода увеличивают скорость разрушения еще больше,

– говорят в Центре космических полетов имени Годдарда.

20 миллионов лет по меркам космоса – это буквально ничто, ведь вероятная марсианская жизнь могла существовать миллиарды лет назад.

На Земле плотная атмосфера и магнитное поле защищают все живое от убийственного космического излучения. В далеком прошлом они были и у Марса. Более того, сегодня достаточно свидетельств, что на поверхности планеты существовали моря и реки с жидкой водой. Следовательно, могла быть и жизнь, следы которой могли сохраниться посредством органических молекул.