Старший научный сотрудник Института проблем безопасности атомных станций Елена Паренюк, одна из ключевых экспертов форума CHRNBL в Киеве, который проходил при поддержке Украинского культурного фонда, в эксклюзивном интервью для сайта 24 канала рассказала о том, готово ли человечество к преодолению таких катастроф, как Чернобыльская.

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Осознало ли человечество опасность аварий на ЧАЭС и Фукусиме и готово ли уже к подобным катастрофам?

Человечество сделало выводы, появилась новая дисциплина – наука, изучающая последствия и подготовку к масштабным радиационным катастрофам. Мы должны быть готовы. Случится или нет? Надеемся – нет. Но, подсчитывая каждый год суммарно все опасности, понимаем все риски. Пусть не столь масштабная авария, как на ЧАЭС, но она может произойти, и человечеству необходим опыт того, что следует сделать, чтобы такую ​​катастрофу преодолеть.

Как к такому вообще можно подготовиться?

Для этого нужно рассчитывать все риски и понимать, как поступать и какие меры правильные. Мы – Институт проблем безопасности атомных станций, Чешская академия наук и Японское агентство по ядерным исследованиям вместе начали создавать школу подготовки специалистов по преодолению катастроф. Она будет работать на базе Чернобыльской зоны отчуждения и, в отличие от других, мы будем не только изучать последствия, но и будем работать в группе с ролевыми играми – вот тут произошла катастрофа, вы – эксперты и решаете, что делать дальше.

Считаю, что это прекрасное использование Зоны отчуждения как ресурса для будущих поколений, как поля для исследований и будущих возможностей.

Кто войдет в экспертные группы?

Мы предлагаем участвовать в школе ученым, людям, обучающимся в аспирантуре и докторантуре по профильным направлениям. Чернобыль дает возможность общаться с людьми по всему миру. Основываясь на опыте нашей группы и на широких международных связях, планируем пригласить лучших мировых лекторов – офлайн и онлайн.

Опыт ликвидаторов, живущих сейчас, будет использоваться в этой школе?

Да, и это очень важно, потому что такой опыт бесценен. Наша школа базируется на исследовании того, что нужно было сделать, что было сделано и что не было сделано. Будем стараться сделать условия максимально приближенными к реальным.



Международный форум Чернобыля – CHRNBL в Киеве. Елена Паренюк (справа) / Фото: SOLARIS agency

Ученые, которые будут знать, что нужно и не нужно делать при чрезвычайных ситуациях – очень ценные специалисты!

100%. Специалисты говорят: если у тебя есть утечка ядерного топлива, то каждый день такой утечки стоит 6 – 7 миллионов долларов. Гораздо дешевле потратить, условно, 100 тысяч долларов, чтобы подготовить специалиста по ядерной безопасности. Да, нужно потратить время и деньги на подготовку экспертов, но они нужны. И хотя все надеемся, что никаких катастроф, связанных с ядерной энергетикой, не случится, каждая страна должна быть готова к возможным чрезвычайным и аварийным событиям.

Такие специалисты нужны каждой стране, у которой есть ядерная энергетика?

И не только. К примеру: Беларусь построила атомную электростанцию ​​вблизи границы со странами Балтии. Если на АЭС что-то произойдет, то угроза будет значительно больше для Литвы, Латвии и Эстонии, чем для самой Беларуси.

В последнее время идут разговоры о возможном "разделении" Зоны отчуждения на две зоны, одна из которых будет в некоторой степени более открытой. Что вы думаете по этому поводу?

Да, речь об основной – "закрытой" части Зоны отчуждения и более открытой – для гражданских. Некоторые даже говорят о пригодности для жизни и развитии второй части Зоны в направлении создания природного заповедника с обзорным доступом. В любом случае часть Зоны останется закрытой и условно безопасной – там будут только ученые, и доступ будет еще долго оставаться ограниченным.

Если говорить о дальнейшем пути Украины в энергетике, в какую сторону двигаться – к атомным электростанциям или к альтернативной энергетике?

Я – за энергоблоки. Если мы хотим иметь энергетическую независимость, то следует двигаться именно в сторону АЭС. Кстати, Евросоюз признал атомную энергетику – экологичной и зеленой. Она такой может быть, но следует помнить о возможных последствиях каждой ошибки и не допускать их.

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Что нужно украинским ученым для развития и стабильной работы?

Нам нужно иметь возможность планировать на много лет вперед. Долгий промежуток, подчеркну, – это не 2 – 3 года. Это – 20, 50, а то и 100 лет.

Подчеркну, что ученым нужно не только финансирование, но и поддержка. В Японии, где я работала 2 года, при упоминании "ученый" к человеку меняется отношение. Нам в Украине тоже нужна такая поддержка и понимание.

Авторы: Марья Гриневич и Лина Бортновская, специально для 24 канала