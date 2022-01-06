Линии Homo sapiens и неандертальцев разделились примерно 800 тысяч лет назад (по другим данным – 500 тысяч). Но позже наши виды не раз скрещивались. Но выжили только мы, люди. Что же делает нас уникальными по сравнению с "параллельными человечествами"? Очевидно, что таких причин несколько и ученые нашли еще одну.

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Разница между "нами" и "ними"

Глутатионредуктаза (Glutathione reductase, GR) – это белок с неописуемым названием, который кодируется одноименным геном и отличает нас от неандертальцев и, например, от других обезьян. Функция его удивительно важна – защитить клетку от окислительного стресса.

Что такое окислительный стресс? Окислительный стресс – это неспособность клетки преодолеть увеличение выделения активных форм кислорода. Поэтому клетка разрушается в результате окисления. Это приводит к развитию, например, атеросклероза, диабета, болезни Альцгеймера и других опасных заболеваний.

Ученые обнаружили, что белок, который достался нам в наследство от неандертальцев (во время метисации), приводит к росту количества активных кислородных радикалов, которые становятся причиной окислительного стресса. "Родной" белок GR защищает нас от этого стресса. Если у человека отсутствуют генетические примеси от неандертальцев, отсутствует и дополнительный риск получить болезнь из-за разрушения клеток.

Таким образом, было выявлено еще одно расхождение между людьми и нашими близкими родственниками-неандертальцами: "наш" белок защищает от окислительного стресса, а "их" – может стать его причиной.