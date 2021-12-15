Это первый человеческий аппарат, который прблизился к звезде так близко. Более того, он уцелел и продолжит свою миссию. Аппарат Parker Solar Probe был запущен для изучения солнца в 2018 году. Его оборудовали оборудованием для изучения магнитных полей и плазмы, а также камерами для съемки солнечных ветров. Parker защищен тепловым щитом из углепластика толщиной 11 сантиметров, который может выдержать температуру около 1370 градусов Цельсия. Продолжительность миссии аппарата – семь лет.

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Солнечная корона

Эти изображения зонд Parker прислал на Землю / Фото NASA

Новая веха знаменует собой один важный шаг для Солнечного зонда Parker и один гигантский скачок для солнечной науки. Подобно тому, как высадка на Луну позволила ученым понять, как она образовалась, прикосновение к тому, из чего состоит Солнце, поможет ученым раскрыть важную информацию о нашей ближайшей звезде и ее влиянии на Солнечную систему.

– так начинают свое сообщение в NASA.

В отличие от Земли, Солнце не имеет жесткой поверхности. Но имеет горячую атмосферу, состоящую из солнечного материала, связанного со звездой гравитацией и магнитными силами. Когда растущее тепло и давление отталкивают этот материал от Солнца, он достигает точки, где гравитация и магнитные поля слишком слабы, чтобы удерживать его. Эта точка, известная как критическая поверхность Альвена, знаменует конец солнечной атмосферы и начало солнечного ветра.

До сих пор исследователи не были уверены, каковы пределы у критической поверхности Альвена. Основываясь на удаленных снимках короны, ее оценивали где-то от 10 до 20 солнечных радиусов от Солнца – от 4,3 до 8,6 миллиона миль. Спиральная траектория Parker медленно приближает его к Солнцу, и за последние несколько проходов космический аппарат постоянно был ниже 20 солнечных радиусов (91 процент расстояния Земли от Солнца), ставя его в положение, чтобы пересечь границу – если оценки были правильными.

28 апреля 2021 года, во время восьмого облета Солнца Parker Solar Probe столкнулся с конкретными магнитными частицами на высоте 18,8 солнечных радиусов (около 8,1 миллиона миль) над солнечной поверхностью. Это стало сигналом о первом сечении критической поверхности Альвена и входе в солнечную атмосферу.

Во время пролета зонд несколько раз проходил через корону и выходил из нее. Это доказывает теорию, ранее выдвигаемую учеными: критическая поверхность Альвена не имеет формы гладкого шара. Скорее, она имеет шипы и долины, как морщинки на поверхности.