В челюстях тираннозавров были рецепторы, которые делали их еще лучшими хищниками

Среди тысяч открытых динозавров, которые жили в разные возрастные промежутки, самым известным является великий и могучий тираннозавр. Он был одним из величайших хищных динозавров всех времен. Словно этого мало, у него нашли еще одну "приманку" – рецепторе в пасти, которые делали его еще лучшим хищником.

Тщательно изучив черепа гигантских животных, ученые обнаружили, что пасть тираннозавров была "усеяна" нервными окончаниями, которые помогали тираннозаврам выживать в жестоком мире. Благодаря им динозавр мог лучше обнаруживать и потреблять пищу.

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Компьютерная модель распределения нервных окончаний / Фото Phys.org

Охотник мелового периода

В противовес распространенному мнению тиранозавры никогда не жили во времена юрского периода. Их время – это конец мелового периода (70 – 66 миллионов лет назад).

Палеонтологи взяли челюсти тираннозавра, чтобы провести им компьютерную томографию. Результаты сравнили с челюстями других динозавров и современных крокодилов.

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Оказалось, что нервно-сосудистый канал хищника имел очень сложные ответвления. Такая сложность в распределении сосудов встречается у современных крокодилов и некоторых птиц, которые используют клюв для поиска пищи. Это свидетельствует, говорят ученые, о тактильной чувствительности зубов, что делало бы нижнюю челюсть тираннозавра важным органом чувств.

Это ставит под сомнение мысль о том, что тиранозавр кусал все, что видел. Вероятно, высокая чувствительность позволяла хищнику различать различные части добычи и обходить, например, кости. Хотя сила укуса позволяла тиранозавру сокрушить их.

Поэтому оказывается, нижняя челюсть тираннозавров – это был своеобразный чувствительный датчик, который помогал им охотиться и употреблять пищу более избирательно.