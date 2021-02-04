Apple уже не один год позиционирует iPad как замену обычного компьютера. Компания даже выпустила продвинутую клавиатуру Magic Keyboard, который превращает планшет в подобие ноутбука. Однако куда более полезным аксессуаром может стать новый защитный чехол Hubble, что значительно упрощает подключение внешних устройств.

Источник: 24 канал

Последние модели iPad Pro оснащаются разъемом USB Type-C, позволяющим подключать различные внешние накопители, камеры и другие устройства. Однако сделать действительно профессиональным инструментом "яблочный" планшет может чехол Hubble от компании Fledging.

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Чем особенный чехол Hubble

Чехол состоит из трех частей: металлической рамки, блока с разъемами и задника с тканевой панелью, которая с помощью магнитов крепится к тыльной стороне планшета. Главная же фишка аксессуара – большое количество портов для подключения различной периферии.

Так, пользователям доступны USB Type-C для зарядки планшета с максимальной мощностью 30 Вт, USB Type-C для передачи данных на скорости до 5 Гбит/с, USB Type-A (USB 3.0 со скоростью передачи до 5 Гбит/с), слота для карт памяти microSD и SD, HDMI с возможностью вывода изображения в 4K при 60 Гц и 3,5-мм аудиоразъем для наушников. Такой набор позволяет быстро передавать отснятый материал с карты памяти, транслировать изображение на большой экран или просто подключать различные накопители.

Чехол Hubble превратит iPad в настоящий ПК, видео:

Модели и цена чехла Hubble

Производителем заявлена поддержка 11 и 12,9-дюймового iPad Pro 2018-2020 годов, а также iPad Air четвертого поколения. Цена чехла на сайте производителя стартует со 100 долларов.