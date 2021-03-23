Исследование показало, чего больше всего не хватает пользователям смартфонов на iOS и Android
Каждая операционная система имеет свои преимущества и недостатки, свои уникальные фишки и наборы функций, которых нет у конкурента. Компания BlinkAI провела исследование, чтобы выявить, какие функции и характеристики хотели бы видеть в своих устройствах пользователи различных мобильных операционных систем.
Источник:BlinkAI
С недавнего времени в смартфонах постепенно начинает появляться технология 5G. Однако исследование показало, что пользователям больше нужны другие характеристики. 5G далеко не на первом месте в рейтинге.
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Чего хотят клиенты
- Подавляющее большинство владельцев смартфонов купили бы новый телефон ради большего времени автономной работы. Эту причину назвали 73 процента всех опрошенных. Если смотреть отдельно, то 72 процента среди iPhone и 75 процентов среди устройств на Android.
- На втором месте по популярности – больший объем встроенной памяти. Ее не хватает примерно половине пользователей обеих платформ. Не все телефоны имеют возможность установки карты памяти. Подобную ситуацию можно встретить даже среди флагманов.
- Быстродействие оказалось на третьей строчке. Среди Android-пользователей недовольных мощностью процессора больше (47 процентов), чем среди владельцев iPhone (39 процентов).
- Обратная ситуация с качеством камер. Ради лучшего качества съемки фото и видео смартфон хотят сменить 43 процента пользователей iPhone и 39 процентов владельцев Android.
- А вот 5G среди приоритетных изменений оказался лишь на пятом месте. Увидеть поддержку сетей пятого поколения в своем следующем смартфоне хотят 32 процента покупателей iPhone и 36 процентов пользователей Android-смартфонов.
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