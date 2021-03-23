Каждая операционная система имеет свои преимущества и недостатки, свои уникальные фишки и наборы функций, которых нет у конкурента. Компания BlinkAI провела исследование, чтобы выявить, какие функции и характеристики хотели бы видеть в своих устройствах пользователи различных мобильных операционных систем.

С недавнего времени в смартфонах постепенно начинает появляться технология 5G. Однако исследование показало, что пользователям больше нужны другие характеристики. 5G далеко не на первом месте в рейтинге. Интересно Инженер SpaceX торговал персональными данными в даркнете Чего хотят клиенты Подавляющее большинство владельцев смартфонов купили бы новый телефон ради большего времени автономной работы. Эту причину назвали 73 процента всех опрошенных. Если смотреть отдельно, то 72 процента среди iPhone и 75 процентов среди устройств на Android.

На втором месте по популярности – больший объем встроенной памяти. Ее не хватает примерно половине пользователей обеих платформ. Не все телефоны имеют возможность установки карты памяти. Подобную ситуацию можно встретить даже среди флагманов.

Быстродействие оказалось на третьей строчке. Среди Android-пользователей недовольных мощностью процессора больше (47 процентов), чем среди владельцев iPhone (39 процентов).

Обратная ситуация с качеством камер. Ради лучшего качества съемки фото и видео смартфон хотят сменить 43 процента пользователей iPhone и 39 процентов владельцев Android.

А вот 5G среди приоритетных изменений оказался лишь на пятом месте. Увидеть поддержку сетей пятого поколения в своем следующем смартфоне хотят 32 процента покупателей iPhone и 36 процентов пользователей Android-смартфонов.