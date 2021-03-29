Корпорации Google и Apple, которые выпускают смартфоны Pixel и iPhone, собирают данные о пользователе в среднем каждые четыре с половиной минуты.

В этом убеждает профессор Дуг Лейт из Тринити-колледжа в Дублине. Как показывает его исследование, среди собранной информации и личные данные, вроде номера телефона.

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Как это происходит

Данные о пользователях передаются даже со смартфонов, находящихся в режиме ожидания. В частности, производители запрашивают серийный номер устройства, MAC-адрес, Wi-Fi, IMEI, номер телефона и данные SIM-карты.

Как говорит профессор, обе компании собирают данные аналогичным способом, но объем информации, переданный на серверы Google, больше, чем у Apple. Так, в среднем за 12 часов поисковый гигант получает 1 МБ данных со своих смартфонов, а Apple – примерно 52 КБ.

Более того, как только iPhone подключается к Wi-Fi, Apple получает доступ к MAC-адресам других устройств в этой же сети. Также, по мнению профессора, MAC-адрес идентифицирует устройство в сети Wi-Fi и в итоге определяет домашний роутер, точку доступа в общественном месте или офисную сеть.

Лейт также выразил опасения относительно сбора данных, касающихся просмотренных пользователем веб-страниц и покупок в магазинах.

Что говорят производители

Оба производителя прокомментировали результаты исследования. Так, Google заверила, что данные необходимы для поддержания операционной системы в актуальном состоянии. При этом в Apple на запрос пока не отреагировали.