Частный австралийский город решил стать новой Кремниевой долиной

Большой Спрингфилд – единственный в Австралии частный город, принадлежащий магнату – в ближайшем будущем создаст все условия для привлечения передовых технологических компаний со всего мира. Планы основателя города довольно амбициозны – превратить свой город в новую Кремниевую долину.

Бизнесмен Махи Синнатамби всю жизнь занимался недвижимостью и теперь желает создать лучшее место для IT-стартапов. Хотя городу нет и 30 лет, для его развития создана компания Springfield City Group (SCG).

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Мир многому научился у Кремниевой долины. Мы говорим: ей 85 лет. Давайте разработаем новую версию,

– заявляет основатель Синнатамби.

По замыслу бизнесмена город должен превратиться в бизнес-хаб с основными акцентами на:

технологиях;

здравоохранении;

и образовании.

Сейчас энтузиасты ищут известные компании, которые помогут реализовать амбициозный проект, который в перспективе оценивается в 68 миллиардов долларов.

Будущая новая Кремниевая долина

Город Большой Спрингфилд построен на площадке не менее 3000 гектаров, купленным за 6,1 миллиона долларов. Это десятое по величине в мире частное сообщество для проживания, сегодня объединяет:

46 000 жителей;

16 500 домов;

11 школ;

кампус национального университета;

больницу;

и железнодорожную линию до соседнего Брисбена.

По словам основателя, в город инвестирована уже почти четверть необходимых частных и государственных средств – около 15 миллиардов долларов.

В планах – утроить население и создать 52 000 новых рабочих мест к 2030 году. Сейчас в рамках проекта прямо или косвенно создано 20 000 рабочих мест. Считается, что преимуществом нового города является его местоположение – как и в Кремниевой долине, здесь достаточно пространства для экспериментов и инноваций, а также есть специально построенные здания и помещения для крупного бизнеса и небольших стартапов, жилье и все необходимое.

Успехи и развитие Большого Спрингфилда

Одним из первых "тестировщиков" проекта стала французская Engie SA, заключившая стратегическое соглашение с учредителем. В его рамках планируется до 2038 года создать энергетическую инфраструктуру, что позволит Большому Спрингфилду производить больше энергии, чем он потребляет.

Ключевые условия достижения успеха:

расширение инфраструктуры для электротранспорта;

приоритет общественного транспорта;

создание экологически безопасных зданий;

монтаж панелей для преобразования солнечной энергии на всех доступных крышах и сохранение 30% местных землевладений региона под зеленые насаждения.

Ранее в этом месяце Сиднейский стартап Lavo выбрал Большой Спрингфилд в роли экспериментальной площадки для своих водородных аккумуляторов. Утверждается, что одного заряда такого источника хватит на питание целого дома в течение двух дней.

На территории "Области знаний" будут работать ученые различных профилей, а "Город здоровья", разработанный совместно с гарвардским проектом Harvard Medical International, обеспечит лучшее в мире здравоохранение и привлечет лучших специалистов со всего мира. Здесь же в городе будут готовить и новых профессионалов.

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Стоит принимать во внимание и время реализации проекта. По некоторым данным, пандемия заставила многих пересмотреть отношение к местам проживания. Так, по некоторым оценкам, 53% работников технологической и медиасферы США либо уже покинули крупные города, либо собираются их покинуть, не в последнюю очередь из-за роста стоимости жизни. По данным Синнатамби, городок переживает пандемию лучше, чем другие. Уровень безработицы здесь составляет всего 3,9%.