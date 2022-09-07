Следует отметить, что новые версии о причинах колебаний, а затем резкой смены курса Маска по Twitter появляются в СМИ постоянно. Поэтому, вероятнее всего, это была целая совокупность мотивов, в которой трудно определить главный.

Интересно Бывший руководитель службы безопасности Twitter заявил, что Маск прав относительно ботов, а компания лжет

Маск и Третья мировая

Илон Маск хотел замедлить процесс приобретения Twitter за 44 миллиарда долларов через несколько месяцев после того, как россия вторглась в Украину, заявив в частных сообщениях, что нет смысла покупать Twitter, "если мы идем к Третьей мировой войне".

Текстовое сообщение было отправлено 8 мая банкиру Morgan Stanley, финансирующему часть сделки Маска. В этих текстах миллиардер также цитировал предстоящую речь президента россии Путина. 9 мая диктатор выступил с заявлением, в котором назвал решение вторгнуться в Украину "единственно верным".

Вероятно, Маск опасался, что после этой речи станет известно о вступлении в войну других стран из-за роста военного давления россии.

Давайте замедлим всего на несколько дней. Завтрашняя речь путина действительно важна. Нет смысла покупать Twitter, если мы идем к Третьей мировой войне,

– процитировал один из адвокатов слова Маска.

Интересно, что эти сообщения к делу приобщили представители соцсети. Демонстрируя подобные сообщения, адвокаты Twitter хотели показать, что внимание Маска в период принятия решения о покупке компании было сконцентрировано на финансовом аспекте, а не на данных о количестве ботов в социальной сети.

Напомним, в июле Маск сообщил, что официально отказывается от соглашения о покупке компании, поскольку Twitter скрывал данные о ботах и учетных записях, распространявших спам.