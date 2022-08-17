Оранжерея предназначена для выращивания пищи в условиях микрогравитации, что будет важно, когда люди начнут совершать более длительные путешествия по глубокому космосу. Стартап уже заключил контракт с Центром развития космической науки, управляющим работой лаборатории США на борту МКС.

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Детали плана

Пока компания не представила никаких рендеров теплицы, поэтому можно предположить, что проект находится на стадии обдумывания или проектирования.

Redwire надеется поставить установку на Международной космической станции не раньше весны 2023 года .

. По словам разработчиков, они опираются на "десятилетие наследия полетов и инновации технологий мирового класса". Здесь следует отметить, что с 2018 года Redwire руководит исследованиями растений для Advanced Plant Habitat NASA, небольшой, полностью автоматизированной камеры роста на борту МКС.

Теплица Redwire расширит возможности научных открытий для улучшения производства сельскохозяйственных культур на Земле и позволит проводить важные исследования в области растениеводства в космосе, чтобы принести пользу будущим продолжительным полетам человека в космос,

– говорит Дэйв Рид, руководитель проекта.

Redwire также сотрудничает с брендом Tupperwar в разработке системы доставки питательных веществ.

На первом этапе в сотрудничестве с компанией Dewey Scientific в теплице вырастят "промышленную коноплю" для исследования генов. О других растениях пока не говорят, но ясно, что это будет что-то съедобное. По словам Рида, компания также надеется помочь NASA в миссиях Artemis на Луну.