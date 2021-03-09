Будущие VR-гарнитуры от компании Facebook смогут создавать более реалистичные цифровые аватары, качественно и естественно передавать эмоции и мимику пользователей. Об этом заявил Марк Цукерберг.

В том же интервью, которое глава социальной сети Facebook дал изданию The Information, рассказав о технологическом будущем туризма, он поделился мыслями о том, каким видит будущее рынка виртуальной и дополненной реальности в ближайшие десять лет.

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Чего ожидать от технологий виртуальной реальности

От новых версий VR-гарнитур я очень жду встроенной технологии отслеживания лица и глаз пользователя. Находясь в виртуальной среде, вы хотите убедительнее демонстрировать свое присутствие. Поэтому было бы неплохо, если гарнитуры будут оснащаться всеми необходимыми сенсорами, которые позволяют генерировать реалистичные аватары пользователя,

– отметил Цукерберг, добавив, что без новых аппаратных технологий воплотить эту идею невозможно.

Что касается VR, то одной из важнейших задач Цукерберг сейчас видит необходимость поместить в компактную гарнитуру больше сенсоров, которые обеспечат качественно новый уровень и лучший опыт общения в виртуальном пространстве.

Если инженеры справятся со своей задачей, VR-гарнитуры смогут создавать реалистичные цифровые аватары людей, которые позволят устанавливать настоящий зрительный контакт и демонстрировать правдоподобные эмоции.

Он сравнил желаемое качество будущих цифровых аватаров с технологией MetaHuman от компании Epic, что позволяет создавать очень реалистичные виртуальные лица. О ней мы также писали ранее.

Компания Oculus, которая принадлежит Facebook и занимается выпуском гарнитур, уже обдумывает, какими будут модели Quest 3 и Quest 4. И уже в этом году покажет следующее поколение более реалистичных цифровых аватаров.

Другие проекты Facebook

Компания в последнее время проявляет интерес к дополненной реальности (AR). В этом году Facebook собирается выпустить умные очки, однако Цукерберг отметил, что в устройстве не будут реализованы стандартные AR-элементы.

Также глава социальной сети коснулся вопроса о покупке компании CTRL-Labs, которая разрабатывает специальные высокотехнологичные браслеты, способные считывать нейронную активность с физических жестов и переводить эти сигналы в компьютерные команды. Данные устройства можно назвать неинвазивной альтернативой разработке компании Neuralink Илона Маска.

Не думаем, что люди захотят, чтобы им сверлили череп просто для того, чтобы потом пользоваться виртуальной или дополненной реальностью,

– говорит Марк Цукерберг.

По его мнению, Neuralink действительно имеет большой потенциал в практических задачах, особенно в медицине и разработке технологий для управления искусственными протезами. Но в конце концов не считает, что это устройство в ближайшее время станет частью потребительского рынка.