Частицы пыли из астероида Рюгу оказались значительно старше Солнечной системы

После того, как в декабре 2020 года зонд "Хаябуса-2" доставил на Землю образцы почвы из астероида Рюгу, их исследованием занялись сразу несколько команд научных сотрудников. Одна из этих команд имела важную задачу – определить возраст собранных частиц. Оказалось, что астероид старше нашей солнечной системы.

Какой возраст астероида Рюгу

Ученые установили, что некоторым частицам пыли из Рюга 7 миллиардов лет, то есть они на 2,5 миллиарда лет старше Солнца. При этом сам астероид относительно молод – ему примерно 9 миллионов лет плюс-минус 2,5 миллиона. Где и как на него попала такая давняя пыль, пока не ясно. И это единственная загадка Рюга.

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Как установили возраст частиц астероида

Ученые определили возраст почвы по изотопной подписи – соотношению стабильных и нестабильных радиоактивных изотопов в материале. И выяснили, что разные виды крошек попали на астероид из разных типов звезд и ведут свое происхождение от разных звездных процессов.

Изучая пыль из Рюга, исследователи сравнили его с частицами, обнаруженными в углеродных хондритах, каменных метеоритах, обнаруженных на Земле. Ученые отметили, что среди них есть незначительное количество частиц – всего 5% – возраст которых превышает возраст Солнечной системы. Некоторым из них 7 миллиардов лет. И отдельные зерна почвы из Рюга идентичны, то есть тоже старше нашего Солнца, которому примерно 4,5 миллиарда лет. При этом сам астероид существенно моложе.

Интересно также, что некоторые из найденных на астероиде частиц, в частности силикатов, очень хрупки. Можно предположить, что их что-то защищало от разрушающего влияния Солнца. Скорее всего, когда астероид был большим объектом, который постепенно распался на части.

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Миссия к астероиду Рюгу

Зонд "Хаябуса-2" начал свой полет в 2014 году, а через год встретился с околоземным астероидом 162173 "Рюгу" диаметром менее километра. Покружив вокруг него два года, аппарат опустился на поверхность и собрал образцы грунта. Затем он взлетел и отправился в обратный путь, чтобы в конце 2020 года сбросить на Землю капсулу с образцами.