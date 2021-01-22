До конца года ожидается релиз операционной системы от Microsoft – Windows 10X, которая станет конкурентом Chrom OS. В сети уже есть демонстрация ее работы, в том числе и на планшете Surface Pro 7. Как оказалось, пользователи обычной Windows 10 уже могут прикоснуться к частичке будущей ОС на своих компьютерах.

В последние месяцы Microsoft начала активно переносить различные изменения из Windows 10х в обычную "десятку". Например, разработчику под ником NTDEV удалось активировать в последней тестовой сборке Windows 10 загрузочную анимацию с новой ОС.

Интересно Windows 10X слили в интернет: операционную систему можно скачать и установить

Что добавили в Windows 10 с новой ОС от Microsoft

В частности, вместо ранее привычной анимации пользователя встречает обновленная анимация загрузки системы.

Включить ее можно на сборниках 20279 и 21292. Для этого необходимо активировать специальный ключ реестра по адресу HKLM\System\ControlSet001\Control\BootControl, добавив DWORD. Для большего удобства NTDEV создал загрузочный файл, который все делает автоматически при запуске.

Новая анимация загрузки Windows 10, видео:

Еще раз отметим, что этот метод работает только в тестовых сборках Windows 10. Кроме того, любые подобные действия вы делаете на свой страх и риск.