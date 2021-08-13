Часть презентации Nvidia провела цифровая копия главы компании

В апреле 2021 года Nvidia провела конференцию для разработчиков GTC. О новинках компании рассказывал на своей кухне генеральный директор Дженсен Хуанг. Оказалось, что сам Хуанг присутствовал не везде, часть презентации провела его оцифрованная копия.

Более того, кухня директора Nvidia тоже оказалась не настоящей, а цифровая копия Дженсена Хуанга и окружение были своеобразной демонстрацией возможностей технологии Omniverse по созданию трехмерных виртуальных миров.

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Мы создали Omniverse в первую очередь для нас самих здесь, в Nvidia. Вдохновились идеей объединения 3D-инструментов для того, что мы сейчас называем метавселенной. Все больше и больше людей смогут делать то же самое. Через 20 лет мы будем работать в Omniverse,

– Рев Лебаредян, вице-президент Nvidia.

Как создали цифровую копию директора Nvidia

Для создания цифровой копии лицо и тело Дженсена отсканировали. Затем была создана точная 3D-модель.

На последнем этапе разработчики научили искусственный интеллект имитировать жесты и эмоции генерального директора.

Виртуального Хуанга перенесли в цифровую копию его кухни, которая на отметке 1:02:41 разобралась на составные части.

О том, как создавали копию генерального директора и кухни к GTC 2021, можно узнать из видео ниже.

Демонстрация технологии Omniverse от Nvidia: смотрите видео