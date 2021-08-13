Более того, кухня директора Nvidia тоже оказалась не настоящей, а цифровая копия Дженсена Хуанга и окружение были своеобразной демонстрацией возможностей технологии Omniverse по созданию трехмерных виртуальных миров.

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Мы создали Omniverse в первую очередь для нас самих здесь, в Nvidia. Вдохновились идеей объединения 3D-инструментов для того, что мы сейчас называем метавселенной. Все больше и больше людей смогут делать то же самое. Через 20 лет мы будем работать в Omniverse,

– Рев Лебаредян, вице-президент Nvidia.

Как создали цифровую копию директора Nvidia

Для создания цифровой копии лицо и тело Дженсена отсканировали. Затем была создана точная 3D-модель.

На последнем этапе разработчики научили искусственный интеллект имитировать жесты и эмоции генерального директора.

Виртуального Хуанга перенесли в цифровую копию его кухни, которая на отметке 1:02:41 разобралась на составные части.

О том, как создавали копию генерального директора и кухни к GTC 2021, можно узнать из видео ниже.

Демонстрация технологии Omniverse от Nvidia: смотрите видео