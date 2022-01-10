CES 2022: Samsung показала самый большой в мире изогнутый монитор

Samsung представила самый большой изогнутый игровой OLED-монитор в мире. Диагональ устройства достигла рекордных 55 дюймов.

Презентация новинки состоялась на выставке электроники CES 2022 в Лас-Вегасе. Гигантский игровой монитор получил название Odyssey Ark.

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Odyssey Ark: что о нем известно

Устройство получило рекордную для продуктов своего класса диагональ экрана 55 дюймов (1,37 метра) с соотношением сторон 16:9.

С Odyssey Ark можно работать в альбомной или портретной ориентации – крепление позволяет поворачивать монитор в любой момент.

Судя по снимкам с выставки, в портретном режиме дисплей настолько большой, что пользователям придется задрать голову, чтобы увидеть, что находится сверху.

Главная особенность новинки – регулируемая изогнутая матрица: пользователи смогут менять ее угол так, как им будет удобно. Производитель пока не раскрывает технологию, с помощью которой создана матрица, а также максимальные углы изгиба, но на снимках монитор изогнут под углом 35–40 градусов.

Монитор Odyssey Ark от Samsung / Фото Tim Schofield

В портретном (вертикальном) режиме, как видно на фотографиях и видео с CES 2022, в монитор вмещаются до трех рабочих столов, где одновременно открыты видеочат и компьютерные игры.

Монитор Odyssey Ark от Samsung / Фото Tim Schofield

Монитор похожий на рекламный щит или огромный смартфон. В привычном горизонтальном положении экран показывает один рабочий стол.

Монитор Odyssey Ark от Samsung / Фото Tim Schofield

Поведение Odyssey Ark при повороте регулируется с беспроводного пульта управления: экран можно разделить на пространства произвольных размеров не только в портретной, но и в альбомной ориентации, пишет The Verge.

Монитор Odyssey Ark от Samsung и его пульт управления / Фото Samsung

Odyssey Ark подается производителем как идеальный инструмент для геймеров и дизайнеров. Samsung пока не раскрывает технические характеристики гигантского монитора, так же как и его цену.



Монитор Odyssey Ark от Samsung / Фото Tim Schofield