Антиматерию обнаружили экспериментально около 70 лет назад. Однако известно о ней крайне мало. Чтобы узнать больше, ЦЕРН запустил проект по созданию контейнеров для накопления и транспортировки антиматерии.

Перевезти антиматерию для изучения в другое место так просто нельзя. Она не должна контактировать с обычным веществом, иначе произойдет аннигиляция (взаимное уничтожение) с выделением колоссальных объемов энергии и гамма-излучения.

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Что придумали ученые

Для накопления и транспортировки на другие научные объекты для изучения, в частности, комплекс ISOLDE в ЦЕРНе, запустили разработку двух экспериментальных установок: BASE-STEP и PUMA. Одна из установок будет улавливать и высвобождать, а другая – накапливать антиматерию. Габариты будущей накопительной системы должны позволить транспортировать антивещество на небольшом грузовике.



Перевозки будут осуществляться на небольшие расстояния в пределах комплекса ЦЕРН / Фото NewAtlas

Установка BASE-STEP – это так называемая ловушка Пеннинга с однородным статическим магнитным полем и пространственно неоднородным электрическим полем. Ловушка охлаждается жидким гелием и должна быть приспособлена для перевозки. Длина установки будет достигать двух метров, а вес – одной тонны.



Установка BASE / Фото NewAtlas

Хранилище антипротонов PUMA – это ловушка внутри сверхпроводящего магнита соленоидного типа весом в одну тонну, внутри которой создается вакуум и поддерживается температура до четырех градусов выше абсолютного нуля. Генерируемое магнитом поле будет содержать антиматерию, не позволяя ей контактировать с веществом в течение длительного периода времени.

Введение нового оборудования для транспортировки и хранения антивещества планируется в 2023 году. Перевозки будут проводить на небольшие расстояния в пределах комплекса ЦЕРН. Изучение антиматерии в лабораторных условиях поможет сделать много новых научных открытий.